Снегопад в Одессе и угроза гаражам: главные новости Одессы за 24 января

В понедельник, 24 января, «Одесская Жизнь» как писала о таких событиях в Одессе и области.

Как долго нам будет портить жизнь непогода, мы рассказали в публикации: Погода в Одессе на неделю. Прогноз на 24-30 января

Также стало известно, что в Одессе разберутся с гаражами во дворах. В городе появятся новые правила их размещения

Жуткое ДТП произошло на трассе Киев – Одесса: легковушка влетела под фуру и погибли все трое людей, что в ней были

В Одессе растет число закрытых школьных классов. Мы выясняли, вернется ли дистанционка?

Также стало известно, когда в Одессу вернется пешеходная зона

Мы объяснили как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно а также что делать, если на электросчетчике повреждена или отсутствует пломба?

Из-за снегопада одесские коммунальщики в Одессе пообещали работать всю ночь

Из ТЦ «Кадорр» на Екатерининской эвакуировали людей, там была угроза пожара

В Одесском аэропорту отменили все рейсы в Стамбул и из Стамбула – виной всему снегопад в Стамбуле

Также мы сообщили прогноз погоды в Одессе на 25 января и где в городе запланированы плановые отключения света.

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