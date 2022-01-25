Новости Одессы и Одесской области

Снегопад в Одессе и угроза гаражам: главные новости Одессы за 24 января

Снегопад в Одессе и угроза гаражам: главные новости Одессы за 24 января

В понедельник, 24 января, «Одесская Жизнь» как писала о таких событиях в Одессе и области.

Рецепты

Как долго нам будет портить жизнь непогода, мы рассказали в публикации: Погода в Одессе на неделю. Прогноз на 24-30 января

Также стало известно, что в Одессе разберутся с гаражами во дворах. В городе появятся новые правила их размещения

Жуткое ДТП произошло на трассе Киев – Одесса: легковушка влетела под фуру и погибли все трое людей, что в ней были

В Одессе растет число закрытых школьных классов. Мы выясняли, вернется ли дистанционка?

Также стало известно, когда в Одессу вернется пешеходная зона

Мы объяснили как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно а также что делать, если на электросчетчике повреждена или отсутствует пломба?

Из-за снегопада одесские коммунальщики в Одессе пообещали работать всю ночь

Из ТЦ «Кадорр» на Екатерининской эвакуировали людей, там была угроза пожара

В Одесском аэропорту отменили все рейсы в Стамбул и из Стамбула – виной всему снегопад в Стамбуле

Также мы сообщили прогноз погоды в Одессе на 25 января и где в городе запланированы плановые отключения света.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить