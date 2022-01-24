В Одесском аэропорту отменили все рейсы в Стамбул и из Стамбула

Причина в снегопаде. Но не одесском, а стамбульском. В Стамбуле снег сегодня настолько сильный, что в местном аэропорту отменили все рейсы.

Сегодня в Одессу должны были прибыть три авиарейса из Стамбула и столько же отправиться обратно. Но все они отменены, как и остальные рейсы в стамбульском аэропорту.

Снегопад в Стамбуле сегодня настолько мощный, что там даже под тяжестью снега рухнул ангар. А все взлетно-посадочные полосы обледенели.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как Две сотни человек застряли в Одесском аэропорту на два дня. Люди не могли вылететь в Абу-Даби (ОАЭ) из-за неисправности самолета.

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Фото aa.com.tr

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