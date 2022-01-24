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В Одессе разберутся с гаражами во дворах: какие будут новые правила

В Одессе разберутся с гаражами во дворах: какие будут новые правила

В ближайшее время в Одессе изменятся правила установки гаражей во дворах. Пока же этот процесс регулируется нормой шестидесятилетней давности.

Рецепты

В дополнении к этом с 2017 года разрешения устанавливать гаражи на придомовой территории могут выдать райадминистрации. Но в разрешении от горсовета ничего не сказано, кому и на каких основаниях администрации могут это делать.

Поэтому город и стремится поскорее принять новые правила, которые четко пропишут кто и где имеет право установить гараж.

На самом деле все будет просто. Установить гараж будут иметь право только инвалиды, у которых есть автомобили, приспособленные для вождения людьми с ограниченными возможностями.

Разрешение на установку гаража будет давать городской департамент строительства и архитектуры. А при его строительстве необходимо будет соблюсти все правила противопожарной безопасности для такого рода сооружений.

гаражи

Что будет со старыми гаражами в Одессе?

Их инвентаризируют, и проверят законность установки. Если разрешение на установку гаража было, его владельцу нечего опасаться. А вот гаражи, установленные «в наглую», самовольно, будут снесены.

— Мы будем заходить в более-менее большие дворы – в Киевском и Малиновском районах они побольше, в Приморском поменьше. Полностью инвентаризируем все гаражи. Образно, демонтируем 10 гаражей, чтобы была возможность временной парковки для 20-23 машин. Железные конструкции будут убираться, а на их места жители будут ставить машины», – рассказал председатель Приморской райадминистрации Марат Королев.

Глава транспортной комиссии горсовета Петр Обухов отметил, что новые правила установки гаражей депутаты горсовета рассмотрят уже на ближайшей сессии.

Новые правила предусматривают:

  • гаражи на придомовой территории смогут устанавливать только люди с инвалидностью, для которых автомобиль — средство протезирования.
  • разрешения будут выдать только на 3 года
  • должны быть паспорта привязки
  • конструкция не должна нарушать санитарные и противопожарные нормы
  • гараж невозможно будет продать или передать в наследство.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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