В Одессе растет число закрытых школьных классов – вернется ли дистанционка?

В Одессе в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом стремительно растет количество закрытых школьных классов. По состоянию на сегодняшний день, 24 января 2022 года, их уже 252, или 6% всех классов в городе. Тем не менее, массово закрывать школы пока не планируется.

Об этом сообщила на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

«То есть по нормативам у нас нет показаний для массового закрытия школ, но там, где дети болеют, школы и классы закрываются»,

– пояснила чиновница.

По словам Елены Буйневич, в настоящее время на дистанционное обучение школы №13 и №16 и Приморский лицей. А 15 образовательных заведений закрыли 5-11 классы.

Она также сообщила, что до конца этой недели в департаменте образования будут изучать сложившуюся ситуацию, и если количество заболевших резко увеличится, будет решаться вопрос о дистанционном обучении всех школ города.

Также глава департамента образования отмечает на своей странице в Facebook, что по решению родителей и учителя на дистанционное обучение могут уйти отдельные классы.

«Так поступили 7, 9, 13 УВК и часть заведений Одессы. Болеет ОРВИ 20 процентов класса – закрывается класс. Болеет столько в школе – школа. Есть стремительная динамика – директор принимает решение»,

– пишет Елена Буйневич.

Что касается ситуации в детских садиках, то, по словам чиновницы, там ситуация (как и в начальных классах школ) намного лучше:

«Закрытых групп всего 18 (это мизер для города, пусть так и будет)».

Как сообщалось ранее, в школах Одессы повысилась цена на питание учеников 1-4 классов. Стоимость обедов и полдников выросла на 5 гривен.

Фото: Укринформ

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