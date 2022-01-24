Погода в Одессе: какой прогноз на 25 января?

Во вторник 25 января, в Татьянин день, в Одессе ожидается облачная погода, без существенных осадков, на дорогах гололедица.
Как сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 25 января 2022 года в Одессе будет облачно. Ночью и утром без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 4-6°С мороза.
Погода в Одесской области 25 января
Во вторник, 25 января в Одесской области будет:
- Облачно;
- Ночью и утром без существенных осадков;
- На дорогах гололедица;
- Ветер северный, 9-14 м/с;
- Температура ночью и днем 3-8°С мороза.
На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км, гололедица.
Напомним, что на из-за гололедицы по Одессе и области 25 января 2022 года объявлено штормовое предупреждение.
Жителей города призывают быть максимально внимательными и осторожными при передвижении по улицам.
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