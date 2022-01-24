Погода в Одессе: какой прогноз на 25 января?

Во вторник 25 января, в Татьянин день, в Одессе ожидается облачная погода, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 25 января 2022 года в Одессе будет облачно. Ночью и утром без существенных осадков. Гололедица.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 4-6°С мороза.

Погода в Одесской области 25 января

Во вторник, 25 января в Одесской области будет:

Облачно;

Ночью и утром без существенных осадков;

На дорогах гололедица;

Ветер северный, 9-14 м/с;

Температура ночью и днем 3-8°С мороза.

На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км, гололедица.

Напомним, что на из-за гололедицы по Одессе и области 25 января 2022 года объявлено штормовое предупреждение.

Жителей города призывают быть максимально внимательными и осторожными при передвижении по улицам.