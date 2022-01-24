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Как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно?

Как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно?

В Украине ускоренными темпами комплектуют силы территориальной обороны. Добровольцы смогут защищать свой родной город от действий противника. Это особенно актуально на фоне угроз со стороны россиян.

Рецепты

Давайте разберемся, как попасть в территориальную оборону Одессы.

Чем занимается территориальная оборона?

Силы территориальной обороны нужны для того, чтобы защищать людей и важные объекты, пока в дело не включились украинские войска. Территориальная оборона не предназначена для полномасштабных военных операций. Это легкая пехота, которая помогает поддерживать порядок в городе.

Основные задачи территориальной обороны:

  • бороться с диверсантами и другими вооруженными формированиям противника
  • охранять государственную границу
  • обеспечивать работу органов власти
  • охранять важные коммуникации и объекты инфраструктуры
  • патрулировать районы города
  • обучать и готовить население для сопротивления противнику

Закон о национальном сопротивлении также вводит понятие Движение сопротивления. Фактически, это подполье и партизанская борьба. Члены Сопротивления должны препятствовать войскам противника и участвовать в проведении специальных операций. Это работа на оккупированных территориях, под прикрытием. Информация об участниках Сопротивления засекречена, а все бюджетные расходы на проведение операций охраняются государственной тайной.

Территориальная оборона Украина — как попасть?

Доброволец сам выбирает, будет ли он действовать открыто, патрулируя и защищая город от диверсантов, либо перейдет в организованное подполье, под командование Сил специальных операций ВСУ.

Кто может записаться в территориальную оборону?

В территориальную оборону могут вступить, начиная с 18 лет:

  • граждане Украины
  • иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине в течение последних 5 лет

Опыт военной службы не обязателен, военную специальность можно будет получить на курсах. По словам министра обороны Алексея Резникова, прямо сейчас формируется костяк профессиональных военнослужащих, которые будут командовать и обучать добровольцев, записавшихся в Силы территориальной обороны.

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В территориальную оборону не возьмут, если в прошлом доброволец совершил тяжкое или особо тяжкое преступление. Также откажут тем кандидатам, кто имеет две или более судимостей за любые умышленные преступления.

Территориальная оборона Одесса — как записаться, адреса и телефоны.

Как будет проходить служба в территориальной обороне?

Все зависит от конкретного подразделения. Обучение может проходить в вечернее время или по выходным. Резервисты территориальной обороны живут у себя дома, а не в казарме.

Во время военных сборов выплачивают суточные. Если доброволец территориальной обороны официально трудоустроен, то в период военных сборов его рабочее место сохраняется, а государство выплачивает среднюю зарплату. Безработные резервисты во время военных сборов получат минимальный прожиточный минимум — 6500 гривен.

Оружие, которое выдают на сборах, забирать домой нельзя. Оно должно храниться в специальном месте. Добровольцы могут приезжать на учения со своим охотничьим оружием, это разрешено законом. Для тренировок на выходных пользуются оружием для страйкбола или макетами.

Кто может записаться в территориальную оборону Одессы?

Куда обращаться, чтобы попасть в территориальную оборону Одессы?

В каждом районе есть территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это бывшие военкоматы — теперь их реформировали. Центры занимаются набором добровольцев в территориальную оборону. Кандидат обязан пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор.

Направление на медицинский осмотр дают после собеседования с командиром батальона. Он решает, подходит ли человек для Сил территориальной обороны. Часть врачей есть при центрах комплектования, но некоторые анализы нужно будет сдавать в поликлинике. Все зависит от подразделения.

Контакты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе:

  • Одесский областной территориальный центр: Одесса, ул. Пироговская, 6, телефон +380 (48) 752-82-60, страничка в Facebook
  • Приморский районный территориальный центр: Одесса, ул. Канатная, 87, 2 этаж, телефон +380 (48) 722‒45‒55
  • Киевский районный территориальный центр: Одесса, ул. ​Академика Филатова, 15а, телефон +380 (48) 794-63-17
  • Малиновский районный территориальный центр: Одесса, ул. Заньковецкой, 7/7, телефон +380 (48) 730-43-50, +380 (48) 730-44-33, страничка в Facebook
  • Суворовский районный территориальный центр: Одесса,, сел. Шевченко-3, ул. 43-я Линия, телефон +380 (48) 753-17-77, +380 (48) 753-17-76, страничка в Facebook

Полный список территориальных центров комплектования в Украине

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Фото: Serhii Nuzhnenko, Ukrmilitary, Uifuture, SOF

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Редакция ПРОФИЛЬ

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