Как записаться в территориальную оборону Одессы и что для этого нужно?

В Украине ускоренными темпами комплектуют силы территориальной обороны. Добровольцы смогут защищать свой родной город от действий противника. Это особенно актуально на фоне угроз со стороны россиян.
Давайте разберемся, как попасть в территориальную оборону Одессы.
Чем занимается территориальная оборона?
Силы территориальной обороны нужны для того, чтобы защищать людей и важные объекты, пока в дело не включились украинские войска. Территориальная оборона не предназначена для полномасштабных военных операций. Это легкая пехота, которая помогает поддерживать порядок в городе.
Основные задачи территориальной обороны:
- бороться с диверсантами и другими вооруженными формированиям противника
- охранять государственную границу
- обеспечивать работу органов власти
- охранять важные коммуникации и объекты инфраструктуры
- патрулировать районы города
- обучать и готовить население для сопротивления противнику
Закон о национальном сопротивлении также вводит понятие Движение сопротивления. Фактически, это подполье и партизанская борьба. Члены Сопротивления должны препятствовать войскам противника и участвовать в проведении специальных операций. Это работа на оккупированных территориях, под прикрытием. Информация об участниках Сопротивления засекречена, а все бюджетные расходы на проведение операций охраняются государственной тайной.
Доброволец сам выбирает, будет ли он действовать открыто, патрулируя и защищая город от диверсантов, либо перейдет в организованное подполье, под командование Сил специальных операций ВСУ.
Кто может записаться в территориальную оборону?
В территориальную оборону могут вступить, начиная с 18 лет:
- граждане Украины
- иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине в течение последних 5 лет
Опыт военной службы не обязателен, военную специальность можно будет получить на курсах. По словам министра обороны Алексея Резникова, прямо сейчас формируется костяк профессиональных военнослужащих, которые будут командовать и обучать добровольцев, записавшихся в Силы территориальной обороны.
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В территориальную оборону не возьмут, если в прошлом доброволец совершил тяжкое или особо тяжкое преступление. Также откажут тем кандидатам, кто имеет две или более судимостей за любые умышленные преступления.
Как будет проходить служба в территориальной обороне?
Все зависит от конкретного подразделения. Обучение может проходить в вечернее время или по выходным. Резервисты территориальной обороны живут у себя дома, а не в казарме.
Во время военных сборов выплачивают суточные. Если доброволец территориальной обороны официально трудоустроен, то в период военных сборов его рабочее место сохраняется, а государство выплачивает среднюю зарплату. Безработные резервисты во время военных сборов получат минимальный прожиточный минимум — 6500 гривен.
Оружие, которое выдают на сборах, забирать домой нельзя. Оно должно храниться в специальном месте. Добровольцы могут приезжать на учения со своим охотничьим оружием, это разрешено законом. Для тренировок на выходных пользуются оружием для страйкбола или макетами.
Куда обращаться, чтобы попасть в территориальную оборону Одессы?
В каждом районе есть территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это бывшие военкоматы — теперь их реформировали. Центры занимаются набором добровольцев в территориальную оборону. Кандидат обязан пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор.
Направление на медицинский осмотр дают после собеседования с командиром батальона. Он решает, подходит ли человек для Сил территориальной обороны. Часть врачей есть при центрах комплектования, но некоторые анализы нужно будет сдавать в поликлинике. Все зависит от подразделения.
Контакты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе:
- Одесский областной территориальный центр: Одесса, ул. Пироговская, 6, телефон +380 (48) 752-82-60, страничка в Facebook
- Приморский районный территориальный центр: Одесса, ул. Канатная, 87, 2 этаж, телефон +380 (48) 722‒45‒55
- Киевский районный территориальный центр: Одесса, ул. Академика Филатова, 15а, телефон +380 (48) 794-63-17
- Малиновский районный территориальный центр: Одесса, ул. Заньковецкой, 7/7, телефон +380 (48) 730-43-50, +380 (48) 730-44-33, страничка в Facebook
- Суворовский районный территориальный центр: Одесса,, сел. Шевченко-3, ул. 43-я Линия, телефон +380 (48) 753-17-77, +380 (48) 753-17-76, страничка в Facebook
Полный список территориальных центров комплектования в Украине
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Фото: Serhii Nuzhnenko, Ukrmilitary, Uifuture, SOF
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