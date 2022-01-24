Погода в Одессе на неделю: прогноз на 24-30 января

По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе, с 24 по 30 января установится морозная, по-настоящему зимняя. В начале недели ожидаются осадки в виде снега, метели и сильный ветер.

Прогноз погоды на неделю составлен на основе данных Гидрометцентра Черного и Азовского морей и ресурса Sinoptik.ua.

Погода в Одессе 24 января

Уже ночью в понедельник, 24 января, температура воздуха опустится до 5 градусов мороза и возможен снег.

Днем будет облачно, будет идти снег и возможна метель. Ветер северный, 7-12 м/с, с порывами до17 м/с. Температура ночью и днем 3-5°С мороза.

Погода в Одессе 25 января

Во вторник, 25 января, в Одессе будет облачно. Ночью снег, днем местами небольшой снег.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-9°С мороза, днем 1-6°С мороза.

Погода в Одессе 26 января

26 января, в среду, в Одессе будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

Погода в Одессе 27 и 28 января

В четверг 27 и пятницу 28 января в Одессе местами возможны небольшие осадки. Температура ночью 3-8°С мороза. Днем 27 января температура будет колебаться от 3°С мороза до 2°С тепла, а в пятницу 28 января уже должна установиться плюсовая температура в 1-6°С тепла.

Погода в Одессе 29 и 30 января

Погода в выходные, в субботу 29 и в воскресение 30 января, мало чем будет отличаться от той, что прогнозируют на пятницу. Разве что осадков быть не должно. Небо будет облачным. Ночью температура будет опускаться ниже ноля, а днем подниматься до 1-2 градусов тепла.

Ранее мы писали, что в понедельник, 24 января, в Одесской области прогнозируют существенное ухудшение погодных условий.

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