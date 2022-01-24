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Одессу засыпает снегом: коммунальщики обещают работать всю ночь

Одессу засыпает снегом: коммунальщики обещают работать всю ночь

Утро 24 января началось с лёгкого снежка, но потом, как и предсказывали синоптики, днем снег усилился и идет не переставая. Городские коммунальные службы обещают чистить дороги всю ночь.

Рецепты

Основная часть снегоуборочной техники выйдет на одесские улицы после 22:00, когда закончится вечерний час-пик.

Коммунальщик просят одесских водителей не оставлять свои автомобили на обочинах, чтобы те не мешали убирать снег.

Алгоритм работы служб такой: вначале от снега будут чистить магистральные улицы и артерии, которые обеспечивают жизнедеятельность города, подъезды к социальным объектам – больницам, школам и пр.

Потом уже будут чистить остальные улицы.

Напомним, что на 25 января в Одессе объявлено штормовое предупреждение. В Одессе ожидается гололедица и сильный ветер. Одесситов просят максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Также одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Ранее сообщалось, что с 24 января в Одессе резко ухудшатся погодные условия: ожидаются снег, мороз, метель и сильный ветер.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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