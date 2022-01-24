Что делать, если на электросчетчике повреждена или отсутствует пломба?

Электросчетчиком без пломбы пользоваться нельзя. Поставщик электроэнергии может потребовать компенсацию, если обнаружит, что пломба сорвана.

Давайте разберемся, какая предусмотрена ответственность за поврежденную пломбу на счетчике электроэнергии.

Кто несет ответственность за сохранность пломбы на счетчике электроэнергии?

Это зависит от места установки электросчетчика. Если счетчик установлен в квартире или частном доме, то за сохранность пломб отвечает потребитель, то есть собственник жилья.

Если же счетчик электроэнергии установлен на лестничной клетке — ответственность за сохранность пломб несет владелец дома или обслуживающая организация. Так написано в Правилах пользования электрической энергией для населения. То есть за счетчики в многоквартирных домах отвечают ОСМД или ЖКС, на балансе которых находится здание.

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Будет ли штраф за сорванную пломбу на электросчетчике?

Не обязательно. Если вы обнаружили повреждение пломбы, то должны немедленно сообщить в компанию ДТЭК Одесские электросети. В этом случае вы освобождаетесь от штрафных санкций. Деньги возьмут только за установку новой пломбы.

Это же касается случаев, когда вы сами, по неосторожности, сорвали пломбу. Нужно сообщить об этом в ДТЭК Одесские электросети. За непреднамеренное повреждение пломбы штрафы не предусмотрены.

Однако, если контролеры ДТЭК Одесские электросети самостоятельно обнаружат сорванную пломбу, то составят акт о нарушении. В этом случае придет комиссия, чтобы провести экспертизу. По результатам проверки, поставщик электроэнергии может потребовать оплатить стоимость неучтенной электроэнергии с даты последней проверки. Обычно контрольные проверки бывают раз в полгода, а технические — раз в 3 года.

Что будет, если эксперты составили акт о нарушении?

В этом случае ДТЭК Одесские электросети имеет право отключить вам электроэнергию. Вы будете обязаны возместить стоимость убытков, поверки счетчика, его обслуживания и замены пломбы.

Акт о нарушении можно оспорить в суде. Если счетчик электроэнергии находится на лестничной площадке, то во время экспертизы должен присутствовать представитель ОСМД или ЖКС. Именно представитель обслуживающей организации, а не владелец квартиры, должен подписывать этот акт.

Если электросчетчик установлен в квартире, то экспертиза должна проходить только в присутствии потребителя. В противном случае, такой акт считается недействительным.

Куда обращаться в Одессе, если сорвана пломба на электросчетчике?

Во время карантина центры обслуживания клиентов ДТЭК Одесские электросети могут работать дистанционно. Сообщить о сорванной пломбе и заказать услугу пломбировки можно по следующим телефонам:

Колл-центр:

0 800 409 090

Для стационарных телефонов:

+38 (048) 705 90 90

Для мобильных телефонов:

+38 (068) 750 90 90

+38 (095) 750 90 90

+38 (073) 750 90 90

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Фото: ДТЕК

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