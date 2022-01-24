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Жуткое ДТП на трассе Киев – Одесса: легковушка влетела под фуру – пассажирке оторвало голову (видео 18+)

Жуткое ДТП на трассе Киев – Одесса: легковушка влетела под фуру – пассажирке оторвало голову (видео 18+)

Сегодня утром, 24 января 2022 года, случилось жуткое ДТП на трассе Киев – Одесса: легковой автомобиль залетел под припаркованную фуру. Все пассажиры и водитель автомобиля погибли на месте.

Рецепты

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO».

Как стало известно, авария произошла недалеко от села Калиновка (Лиманский район Одесской области). Водитель легкового автомобиля Daewoo на полной скорости врезался в стоявший на дороге грузовик.

В результате легковушка оказалась под фурой. Все находившиеся в ней люди погибли. Также сообщается, что пассажирке Daewoo отрезало голову.


Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. На месте работают спасатели. Официальная информация по поводу произошедшего пока отсутствует.

Также отметим, что из-за ДТП движение по трассе в сторону Киева может быть затруднено.

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Фото и видео Телеграм-канала «Одесса INFO»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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