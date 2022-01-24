Когда в Одессу вернется пешеходная зона?

На аппаратном совещании в одесской мэрии порадовали информацией, что в Одессу вернется пешеходная зона. Это произойдет весной – в первые выходные марта.
С первых выходных марта снова заработает пешеходная зона в центре Одессы. Пешеходную зону нам обещают до последних выходных декабря. Об этом сообщила сегодня замглавы управления развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Елена Фокина.
Программа безопасности дорожного года предусматривает и установку боллардов – устройств для блокировки проезда автомобиля путем перекрытия дороги при помощи выдвижных и подъемных конструкций. Они будут установлены в пешеходной зоне города до конца текущего года.
Напомним, с нового года в центре Одессы возобновили движение транспорта в праздничные и выходные дни.
Также «Одесская жизнь» писала, что в декабре 2021 года пешеходный центр в Одессе предложили закрыть на зиму. Как пояснил инициатор этой идеи, волонтер и политик Ян Синтюк, туристов в это время уже нет, а одесситам якобы холодно пешком добираться до баров и ресторанов, отчего страдают и бизнес, который недополучает прибыль, и люди, которые мерзнут.
В итоге 23 декабря 2021 года исполком Одесского горсовета прекратил действие пешеходной зоны в центре города до 4 марта 2022 года.
Впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года.
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Фото: Думская