Из ТЦ «Кадорр» на Екатерининской эвакуируют людей: сообщают о пожаре

В настоящее время посетители торгового центра «Кадорр» на улице Екатерининской эвакуируются из здания. В ТЦ по громкоговорителям сообщают, что в здании пожар.

Видео эвакуации «Одесской Жизни» прислали очевидцы. Впрочем, на кадрах не видно ни дыма, ни огня, ни других признаков пожара. Посетители и персонал спокойно и без паники покидают здание.

Ранее похожий случай произошёл в кинотеатре «Мультиплекс» в торговом центре «Гагарин Плаза» на улице Генуэзской. Людям сообщили о пожаре, они спокойно эвакуировались, хотя признаков горения нигде не было.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за информацией в ТЦ «Кадорр» и, если будет что-то новое, мы обязательно сообщим.

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