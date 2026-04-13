Ключевые моменты:

Вечером 12 апреля в Одессе на Мельницкой и Балковской произошло ДТП с участием Ford и Mitsubishi.

Погибли два человека, еще двое пассажиров получили травмы.

Водитель Mitsubishi был трезв, открыто уголовное производство.

В тот же день в Пересыпском районе под колесами грузовика погибла 59-летняя женщина.

По данным областного управления полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства жуткого ДТП, которое случилось в воскресенье, 12 апреля, около 23:30 на перекрестке улиц Мельницкой и Балковской. Там столкнулись автомобиль Ford под управлением 45-летнего мужчины и Mitsubishi, за рулем которого находился 38-летний водитель.

Удар был такой силы, что спасти водителя Ford и 37-летнюю пассажирку Mitsubishi не удалось – их буквально разорвало на части. Еще двоих человек из салона Mitsubishi, мужчину и женщину 32 лет, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Проверка показала, что выживший водитель Mitsubishi был трезв. Сейчас следователи проводят ряд экспертиз для установления всех деталей происшествия.

Стоит отметить, что это не единственная трагедия на дорогах города за минувшие сутки. Так, на Пасху, 12 апреля, смертельное ДТП произошло и в Пересыпском районе Одессы: на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина в Пересыпском районе 32-летний водитель грузовика сбил 59-летнюю женщину. Одесситка переходила дорогу вне пешеходного перехода и от полученных травм скончалась на месте.

Проверка подтвердила, что водитель фуры был трезв; обстоятельства этой аварии также выясняет следственная группа.

Напомним, 7 апреля в Одессе на Балковской произошло лобовое столкновение микроавтобуса под управлением военного с маршруткой. Тогда погибла на месте одна пассажирка маршрутки и еще 11 человек получили травмы. Аварию расследует Госбюро расследований.