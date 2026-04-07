Ключевые моменты:
- Одна пассажирка погибла на месте, 11 человек получили травмы.
- Водитель-военнослужащий госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины.
Смертельное ДТП в Одессе: детали расследования
Работники Государственного бюро расследований устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 7 апреля 2026 года на улице Балковской в Одессе.
По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с маршрутным автобусом.
В результате аварии одна пассажирка погибла на месте происшествия. Еще одиннадцать человек обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.
Водитель автомобиля — военнослужащий — был госпитализирован. По данным медиков, он находится в тяжелом состоянии.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Читайте также: Смертельный маневр: в Одессе мусоровоз сбил пешехода