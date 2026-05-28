Ключевые моменты:

В Одессе грузовик DAF сбил 78-летнего мужчину на регулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель был трезв, обстоятельства аварии устанавливаются.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром, 28 мая, в Пересыпском районе Одессы: около 11:00 часов на улице 28-й Бригады многотонный грузовик травмировал человека.

По предварительной информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, водитель грузового автомобиля DAF совершил наезд на 78-летнего мужчину. В этот момент пенсионер переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате удара одессит получил тяжелые травмы – медики скорой помощи срочно доставили его в больницу.

Полицейские уже проверили водителя фуры на состояние опьянения. Экспертиза показала, что мужчина за рулем был трезв.

Правоохранители выясняют полные обстоятельства дорожной аварии и решают вопрос о правовой квалификации.

Полиция в очередной раз призывает и водителей, и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно осторожными и внимательно следить за ситуацией на дороге.

