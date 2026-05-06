Ключевые моменты:

За сутки в Украине погибли 27 человек, более 120 получили ранения.

В Запорожье авиабомбы унесли жизни 12 человек, десятки пострадали.

Россия продолжила обстрелы, применяя ракеты, авиабомбы и более 100 дронов.

Обстрелы Украины 6 мая: погибшие и раненые

В ночь на 6 мая был объявлен «режим тишины», однако российские войска продолжили наносить удары по прифронтовым регионам с применением дронов и авиации.

С ночи 5 мая под обстрелы попала гражданская инфраструктура: жилые дома, улицы, склады с продуктами, почтовые отделения, подразделения спасателей, а также энергетические объекты и железная дорога. В Полтавской и Херсонской областях зафиксированы прицельные удары по спасателям и медикам.

В результате атак по всей стране погибли 27 человек, не менее 120 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В Запорожье один из ударов авиабомбами унёс жизни 12 человек. По состоянию на утро 6 мая число пострадавших там возросло до 43: 18 человек находятся в больницах, четверо — в тяжёлом состоянии.

В Днепре в результате вечернего удара баллистикой погибли четыре человека, ещё 19 пострадали. Четверо мужчин находятся в тяжёлом состоянии, ещё 13 госпитализированы с травмами средней тяжести.

В ночь на 6 мая российская армия выпустила по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М», одну управляемую авиационную ракету Х-31 и 108 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 89 дронов. Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в восьми локациях.

Утром российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. Повреждены частные дома, возникли пожары. По данным местных властей, пострадали два человека.

А на Сумщине оккупанты прицельно атаковали авто с людьми. В результате удара вражеского дрона погибла пассажирка. Водитель получил ранения, его госпитализировали, сообщили в Сумской ОВА.

Напомним, 5 мая в порту Большой Одессы в результате российской атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Островов Кука, экипаж не пострадал.

О ситуации на фронте

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 77 авиационных ударов, сбросили 244 управляемые авиабомбы, применили более 10 тысяч дронов-камикадзе и осуществили 3651 обстрел.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались на Покровском (50) и Гуляйпольском направлениях (24). За сутки украинские военные ликвидировали 1050 российских военнослужащих, а также уничтожили значительное количество техники, включая танк, бронемашины, артиллерию и беспилотники.

Читайте также: Готовы к любым сценариям: как Украина усиливает границу с Приднестровьем (фото)