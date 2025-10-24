Ключевые моменты:

Несмотря на сильные дожди, уровень воды в Куяльницком лимане поднялся всего на 15 сантиметров и остался ниже, чем в прошлом году.

Экологи отмечают, что ливень несколько снизил засоленность и насытил почвы, но не повлиял существенно на водность лимана.

Для реального восстановления водоема необходим ремонт гидротехнического сооружения и инженерные решения, которые в настоящее время затруднены войной.

Специалисты также рассматривают альтернативу — восстановление солепромыслов, что может стать экономически целесообразным способом спасения Куяльника.

Ручьи на склонах и осенний крокус

По словам эколога, оптимистичные прогнозы на то, что недавние экстремальные осадки восстановят реку Большой Куяльник, не оправдались. Воды здесь как не было, так и нет. Через три недели после «одесского потопа» его последствия на Куяльницком лимане не особенно заметны.

— В бассейне Куяльника осадков выпало значительно меньше, чем в Одессе. На 8 октября Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей зафиксировал, что уровень лимана в его низовье повысился на 15 сантиметров. Вроде бы – хорошо, большие объемы пресной воды. Но, если поднять данные на 8 октября 2024 года, то окажется, что в результате ливней уровень воды в Куяльнике повысился по сравнению с прошлогодним только на четыре сантиметра. И он на 15-20 сантиметров ниже, чем весной — после запуска в лиман морской воды, — отмечает эколог. — Сейчас «хвост» Куяльника поднялся только до села Ильинка. И, если в первые дни дождей он прослеживался выше, то сейчас там только лужи образовались. Влага впиталась в почву. В верховьях лимана — просто влажное, вязкое дно. Пройдет время — и оно высохнет.

Впрочем, нельзя сказать, что недавний ливень вообще не имел для Куяльника никакого значения.

— Дождь повлиял на засоленность — лиман снова вернулся к прежнему уровню засоления. К тому же — он хорошо пропитал почву и пополнил запасы подземных вод. Я прошел восемь километров по склонам — до сих пор после дождя здесь текут ручьи, многие источники ожили, — рассказывает Олег Деркач.

Кроме того, на берегах Куяльника зацвело редкое растение — Штернбергия зимовникоцветная. Увидеть ее можно на глинистых склонах — там, где глина не плотная, а разрыхленная. Цветки Штернбергии похожи на крокус или шафран. Биология — довольно сложная. Цветок появляется только после того, как осенью пройдут очень сильные дожди. А если осадков нет – растение цветет под землей, там образует семена и воспроизводится. Благодаря обильным дождям, Штернбергию на Куяльнике можно увидеть впервые.

О ремонте трубы и опреснительных установок

— К сожалению, ни ручьи, ни источники не решают проблему спасения Куяльника. Огромные пространства, как и раньше, оголены. И они будут продолжать деградировать. Если раньше мы определяли запасы лечебных грязей лимана миллионами кубометров, то сегодня это не соответствует действительности, — признает специалист. — В принципе, грязь имеет свойство восстанавливаться — но для этого процесса нужны долгие годы. Без специальных инженерных мероприятий лиман будет продолжать высыхать. Сегодня — уровень воды до Ильинки, завтра — до дамбы напротив Красноселки. Затем останется только небольшой водоем в низовьях.

На сегодняшний день инженерных проектов для спасения Куяльника предложено достаточно. Но большинство из них либо малоэффективны — как раздамбувание Большого Куяльника, либо очень дорогие — как, например, переброска воды из Днестра.

— Крупные проекты наполнения Куяльника пресной водой в условиях военного положения, практически, не реализуются. Остается вариант наполнения из моря. Но то количество воды, которое поступало в лиман раньше, уже не спасает ситуацию, — отмечает Олег Деркач. — Мы давали восемь-девять кубов в год. В зимнее время — когда вода холодная и биологические процессы минимизированы. Этот объем можно увеличить. Для этого необходим небольшой ремонт гидротехнического сооружения, запущенного в 2014 году. По регламенту его капитальный ремонт предусматривался через семь лет. Но никто этим не занимался. Гидротехническое сооружение находится на балансе коммунального предприятия, принадлежащего Одесскому областному совету. И сегодня облсовет готов выделить на ремонт деньги — нужен только проект.

Вместе с тем, есть опасения, что при заполнении лимана морской водой целебные качества грязей и рапы могут ухудшиться. Чтобы избежать этого, на входе трубы нужно установить опреснительные установки. Но стоят они десятки миллионов евро — и сегодня, во время войны для нацпарка они, скорее всего, недоступны.

Назад – к солепромыслам?

Более приемлемый вариант – восстановление традиционных солепромыслов. То есть – осаждение соли в искусственных бассейнах – как это происходило в промышленных масштабах до 30-х годов прошлого века.

— Мы хотим сделать экспериментальные бассейны для осаждения соли – вероятно, напротив Корсунцев. Там были солепромыслы. Здание сольпрома сохранилось до сих пор – сейчас в нем расположена школа, – рассказывает Олег Деркач. – Для экспериментальных прудов нужно всего лишь полтора-два гектара акватории. Можно использовать старые фундаменты. Это должна быть система прудов, куда будет запускаться концентрированная рассол, а соль будет испаряться естественным путем. Она может служить сырьем для пищевой соли.

То есть Черноморскому солезаводу, который сейчас строится под Одессой, возможно, и не придется закупать сырье — как планируется — в Египте и Турции. Если, конечно, нацпарку «Куяльницкий» удастся реализовать этот проект. Главное — найти средства на его финансирование.

