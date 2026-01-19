Ключевые моменты:
- Временное назначение: поручили Елене Вербельчук возглавить управление развития потребительского рынка и защиту прав потребителей Одесского горсовета.
- Предшественник Константин Сафошин уволен 12 января.
- Департамент развития торговли, рекламы и защиты прав потребителей объединят с управлением рекламы и развития потребительского рынка.
Хотят объединить два управления
Стало известно, что исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль поручил Алене Вербельчук временно возглавить Управление по развитию потребительского рынка и защиту прав потребителей Одесского горсовета. Правда, постоянного руководителя могут и не назначить. Ведь на ближайшей сессии горсовета депутаты планируют создать Департамент развития торговли, рекламы и защиты прав потребителей. Таким образом, они хотят объединить управление рекламы и развития потребительского рынка.
Добавим, что ранее Вербельчук работал заместителем руководителя этого управления. Ну а предыдущего главу, Константина Сафошина, уволили 12 января. Он возглавлял управление с мая 2025 года, ранее он был директором центра услуг «Инфоксводоканала», налоговым инспектором и начальником Одесского отделения Госпредприятия «Центр государственного земельного кадастра».
