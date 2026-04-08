Ключевые моменты:
- Воспитательница била ребенка и насильно тащила по лестнице из-за обычного конфликта.
- Педагогу инкриминируют пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины), что предусматривает строгое наказание.
- На данный момент женщина больше не работает в заведении, но ей придется ответить за травмы и моральные страдания ребенка.
Пытки в центре реабилитации под Белгородом-Днестровским: детали дела
Белгород-Днестровская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей воспитательницы центра социально-психологической реабилитации детей.
По данным следствия, инцидент произошел в декабре 2025 года, когда педагог применила агрессию к 6-летнему воспитаннику.
Конфликт возник по незначительному поводу, однако реакция взрослой женщины была неадекватной: она стащила ребенка с дивана, ударила рукой по голове, а затем потащила за руки по лестнице. Мальчик плакал и просил остановиться, но издевательства продолжались.
В результате действий воспитательницы ребенок получил многочисленные ссадины и ушибы. Помимо физической боли, мальчик подвергся глубокому моральному унижению.
Прокуроры подчеркивают, что действия женщины квалифицируются как пытки, так как они были направлены на то, чтобы наказать ребенка и причинить ему страдания вопреки его воле.
На время досудебного расследования женщину отстранили от должности, а позже она уволилась по собственному желанию. Теперь окончательное решение по делу должен принять суд.
Недавно перед судом предстала жительница Одессы, которая в течение месяца распространяла вражескую пропаганду и оскорбляла украинцев в Telegram.
Читайте также: Версия о падении не спасла: суд в Одесской области вынес суровый приговор матери, забившей ребенка до смерти