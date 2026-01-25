Ключевые моменты:

Переговоры признаны конструктивными и будут продолжены;

Главный спор — гарантии безопасности для Украины после войны;

Следующая встреча запланирована на 1 февраля в Абу-Даби;

Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби: что обсуждали

Трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России завершились в Абу-Даби. Посланник Дональда Трампа Стив Виткофф назвал встречу конструктивной и подтвердил, что стороны договорились продолжить диалог уже на следующей неделе.

«Переговоры были очень конструктивными, и было договорено о продолжении переговоров на следующей неделе в Абу-Даби. Президент Дональд Трамп и вся его команда преданы делу установления мира в этой войне», — написал он в соцсети Х.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников, одним из ключевых камней преткновения стали западные гарантии безопасности для Украины в послевоенный период.

Ранее европейские страны предлагали разместить в Украине ограниченный военный контингент для мониторинга режима прекращения огня. Эту инициативу продвигали прежде всего Франция и Германия, а США рассматривали возможность поддержки разведкой и логистикой.

Однако американская сторона дала понять, что именно гарантии безопасности от США считаются наиболее важными для Украины. По словам одного из американских чиновников, украинская сторона ожидает прежде всего поддержки Вашингтона, а не символического присутствия европейских сил.

Экономика, ЗАЭС и деэскалация

По данным американских источников Politico, значительная часть переговоров была посвящена:

экономическим вопросам;

контролю над Запорожской атомной электростанцией;

шагам по деэскалации конфликта.

Также обсуждались возможные сценарии после завершения войны. В частности, Украина могла бы получить план экономического восстановления, а Россия — возможность заключать деловые соглашения с США.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что следующий раунд переговоров может состояться уже на следующей неделе. По информации журналиста Axios Барака Равида, новая встреча запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.

Боевые действия: обстрелы и потери за сутки

На фоне переговоров боевые действия продолжаются. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 127 боевых столкновений.

Российские войска нанесли по территории Украины три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб.

Потери российских сил за сутки составили 1020 человек. Украинские военные уничтожили технику, артиллерию, системы ПВО, ракеты и сотни беспилотников.

В ночь на 25 января противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами и 102 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 87 дронов.

Блэкауты в российских городах

Вечером 24 января и ночью 25 января в российских городах Белгород, Таганрог и Пермь произошли масштабные перебои с электроснабжением.

По сообщениям местных Telegram-каналов, Белгород остался без света после ударов по ТЭЦ. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об обстреле и обвинил в атаке РСЗО HIMARS.