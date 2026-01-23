Ключевые моменты:

Суд в Москве признал поражение крейсера «Москва» украинскими ракетами;

Названы погибшие, раненые и пропавшие без вести моряки;

Россия впервые раскрыла детали трагедии, которые ранее скрывались.

Потопление крейсера «Москва»: признание российского суда

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины к пожизненному заключению за потопление ракетного крейсера «Москва». Об этом сообщило издание «Милитарный» со ссылкой на публикацию суда, которая позже была удалена.

В пресс-службе суда заявили, что в результате взрыва, пожара и сильного задымления на борту погибли 20 членов экипажа. Еще 24 моряка получили ранения различной степени тяжести. Восемь человек числятся пропавшими без вести — часть из них исчезла во время борьбы за живучесть корабля, которая длилась более шести часов.

Также суд утверждает, что во время атаки на фрегат «Адмирал Эссен» был ранен один российский военнослужащий.

Таким решением суд фактически подтвердил, что корабль был поражен именно украинским оружием. Кроме того, с украинского военного постановили взыскать 2,2 миллиарда рублей — около 29 миллионов долларов — в качестве компенсации.

Как Россия объясняла гибель крейсера «Москва»

Крейсер «Москва», флагман Черноморского флота РФ, был потоплен 14 апреля 2022 года в Черном море вблизи острова Змеиный. По данным украинской стороны, судно поразили две противокорабельные ракеты «Нептун», после чего произошла детонация боекомплекта.

Сначала Министерство обороны России заявляло, что корабль остался на плаву, а пожар удалось локализовать. Позже официально сообщили, что крейсер затонул во время буксировки в Севастополь якобы из-за шторма.

Информацию о потерях долгое время скрывали. Лишь через девять дней после атаки РФ заявила о гибели одного моряка, 27 пропавших без вести и эвакуации 396 членов экипажа. В то же время Украина сообщала, что из более чем 500 человек, находившихся на борту, удалось спасти лишь около 58.

