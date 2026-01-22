Ключевые моменты:

Суд объединил два уголовных производства в одно дело.

Евгению Борисову оставили один залог — 44 млн гривен.

Защита добилась отмены второго залога.

Суд над Евгением Борисовым в Одессе: что изменилось

Приморский районный суд Одессы объединил два уголовных производства в отношении бывшего главы Одесского ТЦК Евгения Борисова в одно дело. Речь идет об обвинениях в самовольном оставлении военной службы и препятствовании законной деятельности ВСУ.

Об этом после судебного заседания сообщил адвокат обвиняемого Александр Маковецкий.

По его словам, 15 января суд рассматривал два отдельных дела, однако в тот же день принял решение объединить их в одно производство. Уже 16 января защита подала ходатайство об отмене одной из мер пресечения. Адвокат пояснил, что из-за слияния дел возникла юридическая путаница: на Борисове «висели» сразу две меры пресечения и два денежных залога. Его защита заявила, что это несправедливо. Суд согласился и оставил только один залог — самый крупный.

В итоге сейчас в отношении Евгения Борисова действует одна мера пресечения с соответствующими обязанностями и залогом в 44 миллиона гривен. Теперь «цена выхода» на свободу — 44 миллиона гривен. Лишние 20 миллионов должны вернуть.

Дело экс-главы Одесского ТЦК

Напомним, Евгения Борисова задержали в июле 2023 года в Киеве. Его подозревают в незаконном обогащении. Следствие установило, что во время полномасштабной войны его семья приобрела элитную недвижимость в Испании и несколько дорогих автомобилей.

Так, мать Борисова, будучи пенсионеркой, стала владелицей виллы в Марбелье стоимостью 4 млн евро, а его жена купила офис в центре курортного города.

Кроме того, следователи выяснили, что в декабре 2022 года Борисов не выходил на службу, предоставив поддельную справку о лечении. На самом деле он в это время отдыхал с семьей на Сейшелах и в Испании.

В июле 2024 года ему также сообщили о подозрении в уклонении от военной службы. С должности военного комиссара Одесской области Борисова уволили еще в июне 2023 года.