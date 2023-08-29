В Одессе разоблачили схему незаконного присвоения международного аэропорта: детали

Пятерым лицам, в том числе бывшему мэру Одессы, сообщили о подозрении в незаконном завладении одесским международным аэропортом и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Среди подозреваемых бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена.

По данным следствия, в 2011 году они разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов. Доля города составляла 25%.

Город полностью потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Чтобы аэропорт нельзя было вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения кредита, который 10 лет не погашали, добавили в САП.

Фигурантам дела объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, бывшему городскому голове Одессы дополнительно инкриминировано ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог.

Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Напомним, что работнику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и руководителю предприятия-подрядчика сообщили о подозрении в присвоении более миллиона гривен при обустройстве футбольного поля в военном городке в Одесской области.

Фото: САП и НАБУ