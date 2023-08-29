Новости Одессы и Одесской области

В Одессе разоблачили схему незаконного присвоения международного аэропорта: детали

В Одессе разоблачили схему незаконного присвоения международного аэропорта: детали

Пятерым лицам, в том числе бывшему мэру Одессы, сообщили о подозрении в незаконном завладении одесским международным аэропортом и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Среди подозреваемых бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена.

аэропрт одесса коррупция

По данным следствия, в 2011 году они разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов. Доля города составляла 25%.

Город полностью потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Чтобы аэропорт нельзя было вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения кредита, который 10 лет не погашали, добавили в САП.

Фигурантам дела объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, бывшему городскому голове Одессы дополнительно инкриминировано ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – служебный подлог.

Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Напомним, что работнику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и руководителю предприятия-подрядчика сообщили о подозрении в присвоении более миллиона гривен при обустройстве футбольного поля в военном городке в Одесской области.

Фото: САП и НАБУ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить