Ключевые моменты:

В ночь на 24 марта повреждено здание на Французском бульваре.

Реакция ОВА: Выезд профессионалов для фиксации.

Досудебное расследование действий причастных.

В Одессе повредили историческое здание

В ночь на 24 марта, пока Одесса отбивала атаку дронов, тяжелая техника под видом «ликвидации последствий обстрелов» сносила здание 1895 года, чтобы расчистить место для элитных высоток.

И вот через несколько дней ситуацию прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что на этом участке находятся два объекта местного значения: здание пивзавода (начало XX века) и склад удельного ведомства (1895 год). Оба принадлежат ООО «КАПЛОР-7». К слову, здание пивзавода – памятник архитектуры и градостроительства местного значения, защищенный государством (решение исполнительного комитета Одесского облсовета от 15.08.1985 № 480). С ним заключен охранный договор. После того как на территории объекта выполнялись несанкционированные работы, повлекшие существенные повреждения здания, специалисты отдела охраны культурного наследия ОВА оперативно выехали для документирования нарушений.

По словам Кипера, орган охраны культурного наследия:

выдал предписание о мгновенной остановке работ;

обязал предоставить научно-проектную документацию для сохранения памятника;

подал заявление в полицию.

Кроме этого, Одесская ОВА приняла постановление о штрафных санкциях для владельца из-за: игнорирования условий охранного договора; действия, которые нанесли или могли причинить вред памятнику; несанкционированные работы.

Действия причастных оценят в рамках досудебного расследования по данному инциденту.