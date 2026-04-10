Ключевые моменты:

Депутаты горсовета Одессы обратятся в Минкульт с просьбой передать городу полномочия по управлению историческим центром в зоне ЮНЕСКО.

Законодательная основа: Правила застройки и реставрации определяет только Минкульт или специальный орган; в Одессе такого нет, потому просят создать на месте.

Одесса хочет сама управлять наследием ЮНЕСКО

Депутаты Одесского горсовета планируют обратиться в Министерство культуры с просьбой предоставить городу полномочия по управлению историческим центром в зоне ЮНЕСКО.

По информации издания «Думская», профильная комиссия по архитектуре и охране культурного наследия поддержала такое обращение.

Согласно законодательству правила застройки и реставрации в этой зоне определяет исключительно Минкульт или специальный орган. В Одессе такого органа нет, потому предлагают создать его локально, а не в Киеве. Горсовет также хочет стать заказчиком документации о границах охраны и обращения с достопримечательностями.В целом проект вынесут на внеочередную сессию 10 апреля.

Следует отметить, что инициатива, вероятно, связана со скандалом на Французском бульваре.

Напомним, ошибка в адресе советских документов блокирует защиту одесских памяток на Французском бульваре, 10.