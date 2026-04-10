Одесса хочет сама управлять наследием ЮНЕСКО
Депутаты Одесского горсовета планируют обратиться в Министерство культуры с просьбой предоставить городу полномочия по управлению историческим центром в зоне ЮНЕСКО.
По информации издания «Думская», профильная комиссия по архитектуре и охране культурного наследия поддержала такое обращение.
Согласно законодательству правила застройки и реставрации в этой зоне определяет исключительно Минкульт или специальный орган. В Одессе такого органа нет, потому предлагают создать его локально, а не в Киеве. Горсовет также хочет стать заказчиком документации о границах охраны и обращения с достопримечательностями.В целом проект вынесут на внеочередную сессию 10 апреля.
Следует отметить, что инициатива, вероятно, связана со скандалом на Французском бульваре.
Напомним, ошибка в адресе советских документов блокирует защиту одесских памяток на Французском бульваре, 10.