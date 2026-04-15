Ключевые моменты:

В Одессе в 2026 году планируют запустить 16 фонтанов.

Все фонтаны оснащают QR-кодами с информацией для жителей и туристов.

Ранее цифровые метки уже получили около 40 городских памятников.

В будущем QR-коды будут вести на сайт с полной информацией об объектах.

Информационные наклейки с QR-кодами в этом году получат все расконсервированные одесские фонтаны, сообщили в мэрии города.

Проект по оснащению городских объектов цифровыми метками начался в Одессе еще раньше. Сначала QR-коды появились примерно на 40 памятниках архитектуры и монументах. Теперь же очередь дошла и до водных украшений города.

Работает это просто: достаточно навести камеру телефона на наклейку, и по ссылке откроется информация об истории создания фонтана и его особенностях. Это делает прогулки по городу интерактивными – теперь не нужно искать гида или долго гуглить, чтобы узнать, когда и кем был построен тот или иной объект.

В мэрии отмечают, что пока система на фонтанах работает в тестовом режиме и выдает текст, но в ближайшее время ссылки будут перенаправлять пользователей на обновленный ресурс с расширенными данными.

Фото с сайта Одесского горсовета