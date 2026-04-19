Ключевые моменты:

В Ананьеве сохранилось более 30 исторических памятников, а сам город входит в список исторических населенных мест Украины

Под центральной частью могут существовать загадочные подземелья — их планируют открыть для туристов

В 1944 году бесследно исчезла коллекция древностей, которую оценивают в миллионы долларов

Часть исторических зданий сегодня разрушается или теряет аутентичный вид из-за перестроек и равнодушия

Об истории, сокровищах и загадках Ананьева журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук узнал в самом городе. Помог ему директор местного музея Александр Шхалахов. Вместе с ним мы просмотрели архивные материалы и прошлись по старым улицам, где история звучит отовсюду: в брусчатке, которая местами сохранилась на старых улицах, в кирпиче и черепице, из которых построены ананьевские исторические памятники архитектуры.

Собор вместо мечети и старые открытки на память

Ананьев. Его расцвет пришелся на середину XIX – начало XX века, и лучше всего сохранилась центральная часть, где сочетание административных и жилых зданий создает гармоничный историко-архитектурный ансамбль.

По количеству памятников градостроительства Ананьев входит в первую десятку городов Одесской области, наряду с Одессой, Белгородом-Днестровским и Балтой, а в 2001 году его внесли в Список исторических населенных мест Украины. Город имеет более 30 памятников и до сих пор остается неизведанным.

Казацко-татарская слобода Нани-Анань возникла на пересечении древнего хлебно-соляного чумацкого пути, который вел из украинской житницы к Черному морю.

Именно чумаки, которые издавна торговали своим товаром в Причерноморье, дали толчок развитию поселения в Тилигульской долине. Во времена османского владычества в Ананьеве построили мечеть, там уже была православная церковь Святого Николая.

В 1791 году мусульманская святыня была сожжена, а на ее месте появился новый каменный Николаевский собор. Этот храм уничтожили богоборцы в 30-х годах XX века, о его величии напоминают лишь открытки с видами Ананьева XIX–XX веков.

Из древних святынь сохранился только собор святого Александра Невского, освященный в 1915 году. Строительство профинансировал купец, фабрикант и меценат Моисей Равва. По преданию, храм — авторства украинско-молдавского архитектора Алексея Щусева, который позже создал мавзолей Ленина.

Удобно расположенный на почтовом тракте Балта–Одесса, Ананьев быстро «сделал административную карьеру», превратившись 1 января 1835 года в уездный город Херсонской губернии. Наряду с земледелием и животноводством здесь развивались торговля и ремесла. На ананьевских холмах полсотни мельниц использовали ветровую энергию для перемалывания зерна. Помимо ветряков, особой гордостью тогдашнего Ананьева и округа были пять кирпичных заводов. Сейчас нет ни одного.

В экспозиции историко-художественного музея хранится немало кирпичей с фирменным знаком владельцев. Духом старых времен веет и от марсельской черепицы, которую доставляли в Ананьев прямо из Франции.

В «Париже» — детсад, а в «Лондоне» — полиция

По плану 1839 года город был разбит на улицы и кварталы. Но еще долгое время он заселялся хаотично.

В целом Ананьев состоял из хуторов. Возле каменной церкви была базарная площадь с лавками, стояло несколько домов и усадеб. И лишь в 1874 году планировкой занялся городской землемер Михайлов, благодаря которому Ананьев получил широкие и прямые улицы, а здания были сгруппированы в правильные четырехугольники.

Талантливые архитекторы Корф, Харченко, Харламов и Марченко, виртуозные каменщики, кузнецы Бортник и Бондар оставили в наследие десятки неповторимых памятников архитектуры.

Это гимназия, городская управа, больница, бывшие помещения земства, женской прогимназии, школы-хедера, реального училища, здание офицерского собрания, гостиницы «Бристоль», «Лондон» и «Париж», многочисленные дворянские усадьбы, выполненные по индивидуальным проектам, промышленные здания.

Директор историко-краеведческого музея имени Евгения Столицы Александр Шхалахов, который знает Ананьев как свои пять пальцев, устраивает для гостей города интересные экскурсии.

Планирует открыть таинственно-мистический тур «Подземное сафари», ведь под брусчаткой есть немало загадочных подземелий, пока закрытых для исследователей и туристов.

Ананьев и сегодня сохраняет немало архитектурных жемчужин. По словам директора местного музея Александра Шхалахова, город имеет уникальное наследие.

– Наш город из красного кирпича украшают более тридцати аутентичных памятников архитектуры местного значения, – рассказывает он.

Отдельно краевед выделяет одно из главных сооружений города:

– Его жемчужина — мужская гимназия, построенная в 1875 году. Она сохранила неповторимое внешнее и внутреннее убранство.

Также, по его словам, в хорошем состоянии остались здания, входившие в образовательный комплекс:

– В прекрасном состоянии находятся взрослая и детская библиотеки.

Часть исторических зданий до сих пор используется по назначению. Например, в здании городской управы продолжает работать местная власть, а земская больница, построенная в 1879 году архитектором Виктором Корфом, не изменила своей функции.

Именно здесь, как отмечает Шхалахов, работали известные личности:

– В больнице работал один из основателей Красного Креста в Украине Леон Попов. А в Ананьевском уезде часто бывал писатель и общественный деятель Иван Липа, который в 1899–1902 годах служил земским врачом.

Отдельную роль в развитии медицины сыграл местный землевладелец Карл Краузе. В 1910 году он пожертвовал 5000 рублей на строительство амбулатории при больнице — в память о своей жене.

Пан Александр рассказал, что самой красивой улицей Ананьева была Миллионная — ныне Независимости. Вдоль нее располагались три гостиницы. Теперь в «Бристоле» — частные квартиры, в «Париже» — детский сад «Золотой ключик», а в «Лондоне» разместилось отделение полиции.

Местные богачи считали шиком строить усадьбы и доходные дома на центральном бульваре. В таком с 1977 года находится музей. До 1917 года здесь жил с семьей священник Чехович. С приходом большевиков здание облюбовали чекисты, а позже оно стало сиротским домом. Ведь в 20-х годах прошлого века в Ананьеве открыли 15 детских домов для детей-сирот.

Много интересного об Ананьеве и уезде можно узнать из книги краеведа Александра Шхалахова «Исторический календарь Ананьева», изданной к 260-летию основания города. В хронологическом порядке автор изложил факты и исторические события, сведения о выдающихся людях, которые здесь родились, жили или бывали.

Душа уездного города тлеет в его каменных домах

К сожалению, Ананьев теряет свой колоритный кирпичный шарм.

Это связано с разрушением исторической застройки, лишением некоторых памятников охранного статуса, модернизацией зданий и утратой уникальной атмосферы. Еще в советские времена облицевали плиткой фасад гостиницы «Лондон», разрушаются бывшие усадьбы и дома, которые некоторое время использовались как тубдиспансер и стоматологическая поликлиника. Последняя гибнет на глазах.

В свое время местная власть продала добротное помещение частному лицу. Предприниматель должен был использовать его под зубопротезный кабинет, однако не смог реализовать задуманное. Вандалы сломали раритетный камин с редкой плиткой и повредили внутреннее убранство.

Здание станции переливания крови уже переоборудовали под магазин, заменили окна, кирпичную кладку закрыли панелями. Есть еще немало примеров, когда владельцы исторических зданий портят исторические реликвии.

Власть лишь разводит руками, а культурно-художественный проект «Удивительная вязь времен», разработанный около десяти лет назад и направленный на популяризацию культурно-исторического наследия Ананьева, так и не был реализован.

Легенды и мифы Ананьева

Сокровища на миллионы

В Ананьевской мужской гимназии хранилась коллекция древностей на миллионы долларов. Ее пополнял и хранил учитель словесности местной гимназии Михаил Меделович (1860–1944). Выпускник университетов Тарту (Эстония) и Кардова (Чехия), он дружил с поэтессой Лесей Украинкой, которая посещала его в Ананьеве.

Сокровища исчезли весной 1944 года. Вероятно, их похитили оккупанты.

В вихре военных лихолетий также исчез архив Вольного Ананьевского исторического общества, который содержал картины Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского, Евгения Столицы, Тараса Шевченко, средневековые рукописи, редкие документы по топонимике и этнографии края.

В 1910 году оперный певец по просьбе дворянского и офицерского собраний посетил Ананьев. После концерта он вернулся в гостиницу «Лондон», но поклонники его таланта собрались рядом, аплодировали и кричали: «Браво, Шаляпин!». Растроганный артист вышел на балкон и спел арию из «Русалки» и песню на слова Бернса «Блоха».

Легенда о белом коне

Почти на углу улиц Нищинского и Корбе возвышается здание XIX века, во дворе которого растет пышная сосна. Этот особняк часто переходил от одного владельца к другому. Почему так часто менялись хозяева и дом долго оставался пустующим? Существует легенда, по которой по ночам к дому приходит белый конь и ставит копыто на грудь спящего хозяина.

Свадьба Котовского

В марте 1920 года Григорий Котовский наведался в Ананьев для пополнения своего войска. Здесь он решил сыграть пышную свадьбу с врачом бригады Ольгой Шакиной. С будущей женой бывший грабитель познакомился в 1917 году в Румынии. Молодые обвенчались в соборе. Сохранился дом, где проходило гулянье.

