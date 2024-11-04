Як одесити ставляться до Степана Бандери: результати опитування

За даними нового соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом національної пам’яті, сумарна кількість тих, хто має позитивне ставлення до лідера українського визвольного руху, сягає 67,4%.

Зокрема, 45,5% респондентів висловили «повністю позитивне» ставлення до Бандери, а ще 21,9% — «скоріше позитивне». Негативно до цієї історичної постаті ставляться лише 16,8% опитаних одеситів.

Опитування було реалізовано у два етапи протягом липня-вересня 2024 року. Дослідження охопило репрезентативну вибірку дорослого населення міста з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик.

Раніше «Одеське Життя» розповідало про ставлення одеситів до російського поета Олександра Пушкіна, якого за імперських та радянських часів проголошували ледь не кумиром одеситів. Але дані опитування показали, що значна кількість мешканців міста відносяться до постаті цього митця негативно, з оглядом про те, що він писав про Одесу та Україну.

Степан Бандера – український політичний діяч, один із найвизначніших борців за незалежність України у XX столітті. Його вважають національним героєм України, що було офіційно підтверджено присвоєнням звання Героя України посмертно у 2010 році. За результатами опитування громадської думки «Великі Українці» 2008 року посів третє місце у списку ста найвидатніших українців, поступившись лише Ярославу Мудрому та Миколі Амосову.

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