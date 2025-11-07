Ключевые моменты:

Церемония награждения состоялась 6 ноября в Испании в рамках премии 20minutos.

Король Филипп VI подчеркнул мужество и преданность украинских журналистов.

Ассоциация, возглавляемая Бровко, объединяет независимые региональные СМИ, включая «Одесскую Жизнь».

Оксана Бровко получила награду из рук короля Испании

6 ноября в Испании прошла церемония вручения премий 20minutos, где специальную награду за развитие независимых медиа в Украине получила Оксана Бровко, директор Ассоциации «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ).

Награду ей торжественно вручил король Испании Филипп VI, отметив ее личный вклад в развитие украинских медиа и защиту свободы слова в условиях войны.

«Оксана Бровко делает все возможное, чтобы донести правду не только до граждан Украины, но и до всего мира. Она проявляет мужество, настойчивость и преданность своему делу, продолжая работать в чрезвычайно сложных обстоятельствах», — сказал король во время церемонии.

По словам Оксаны, эта награда — признание стойкости украинских региональных медиа, которые продолжают работать даже во время обстрелов и блэкаутов, оставаясь источником правдивой информации для своих сообществ.

Ассоциация, которую возглавляет Оксана Бровко, объединяет десятки независимых изданий, в том числе и информационное агентство “ЦЕНТР МЕДИА”, куда входят газета и сайт «Одесская Жизнь».