Ключевые моменты:

26 ноября прогнозируется К-индекс 5 — уровень сильных магнитных бурь.

Возможны головные боли, скачки давления, ухудшение сна и обострение хронических заболеваний.

Специалисты советуют следить за прогнозами и соблюдать щадящий режим.

Сильные магнитные бури 26 ноября

Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) предупреждает о серьезных геомагнитных колебаниях в среду, 26 ноября. К-индекс поднимется до уровня 5 — это значительная магнитная буря, которая может сказаться как на здоровье, так и на стабильности работы техники.

26 ноября на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1: Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно соблюдать осторожность, предупреждает сайт Meteoprog.UA.

Длительное воздействие бурь такого масштаба может усиливать слабость, нарушать сон, провоцировать скачки давления и обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури также влияют на атмосферное давление, а вместе с ним — на самочувствие. Многие люди в такие дни ощущают головные боли, раздражительность, усталость и повышенную чувствительность к стрессам.

Измеряется активность по шкале К-индекса от 0 до 9. Значения от 5 и выше соответствуют сильным магнитным бурям. Прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому эксперты рекомендуют следить за изменениями — солнечная активность может резко усилиться или, наоборот, ослабнуть.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь

Врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы снизить влияние бурь на организм:

поддерживать стабильный режим дня и достаточный сон;

выбирать легкую, полезную пищу, избегать жирного, острого и сильно солёного;

отказаться от алкоголя и ограничить кофе;

пить больше воды и травяных напитков;

гулять на свежем воздухе, по возможности вдали от города;

добавлять умеренную физическую активность для улучшения кровообращения;

избегать конфликтов и стресса;

людям с хроническими заболеваниями — держать при себе нужные лекарства и больше отдыхать.

Выбор редакции: