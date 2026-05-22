Ключевые моменты:

Дональд Трамп заявил о планах отправить в Польшу дополнительные 5000 американских военных.

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для системы Hawk на 108,1 млн долларов.

Силы ПВО Украины сбили или подавили 115 российских дронов из 124 запущенных.

В России ночью сообщали о пожарах на НПЗ в Кстово, химзаводе «Невинномысский Азот» и возле аэродрома в Таганроге.

США хотят усилить военное присутствие в Польше

О новом решении Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Он напомнил о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, отметил хорошие отношения с ним и заявил, что США направят в страну дополнительные 5000 военных.

При этом Трамп не объяснил, как это решение сочетается с недавними заявлениями Вашингтона о приостановке размещения 4000 американских военных в Польше.

Ранее также стало известно о планах США вывести около 5000 военных из Германии. В Варшаве уже заявили, что будут пытаться повлиять на решение американской стороны.

Решения Трампа вызвали критику со стороны части американских законодателей. Они опасаются, что США могут постепенно сократить поддержку европейских союзников.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что речь идет не о выводе войск из Европы, а лишь о временной отсрочке развертывания контингента в Польше.

США одобрили помощь Украине для системы Hawk

Госдепартамент США сообщил о новом решении по военной поддержке Украины. Вашингтон одобрил продажу оборудования для обслуживания и поддержки ракетной системы Hawk и связанного с ней оснащения.

Общая стоимость пакета оценивается в 108,1 миллиона долларов.

В Госдепе подчеркнули, что это решение приняли по запросу Украины. Там также заявили, что поддержка Киева отвечает интересам национальной безопасности США и помогает сохранять политическую и экономическую стабильность в Европе.

MIM-23 Hawk – американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, созданный для борьбы с воздушными целями. Он стал более компактной и мобильной альтернативой системе Nike Hercules, а его эффективность повысили современные радары и система наведения ракет.

Россия атаковала Украину 124 дронами

По данным украинских военных, в ночь на 22 мая Россия запустила по Украине 124 беспилотника разных типов. Среди них — Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия».

Силы противовоздушной обороны заявили, что смогли сбить или подавить 115 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны. При этом зафиксированы попадания семи ударных БпЛА в пяти локациях. Еще в пяти местах упали обломки сбитых беспилотников.

Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на линии фронта произошло 253 боевых столкновения.

Самой напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 52 штурма российских войск.

По данным украинской стороны, за сутки Россия потеряла 880 военнослужащих. Также уничтожены или повреждены один танк, три бронемашины, 57 артсистем, РСЗО, средство ПВО, четыре роботизированных комплекса, большое количество беспилотников и автомобильной техники.

Украинские дроны атаковали НПЗ и аэродромы в России

Ночью беспилотники атаковали сразу несколько объектов на территории России.

По данным OSINT-аналитиков, в городе Кстово Нижегородской области загорелась установка переработки нефти на НПЗ «Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез». Предприятие считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и способно перерабатывать около 17 миллионов тонн нефти в год. Сообщается, что завод подвергся атаке второй день подряд.

Также под удар попал химический комплекс «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае. Местные жители сообщали о пожаре на территории промзоны. Это одно из крупнейших химических предприятий юга России.

Кроме того, мониторинговая группа «Крымский ветер» сообщила о пожарах возле аэродрома и авиаремонтного завода в Таганроге. По данным спутниковой съемки, ночью фиксировались очаги возгорания в районе 325-го авиаремонтного завода, расположенного рядом с аэродромом Таганрог-Центральный, где базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк РФ.