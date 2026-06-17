Ключевые моменты:

Ликвидация порога +20 км/ч: штрафовать начнут уже за превышение скорости на 10 км/ч.

Система штрафных баллов: при накоплении 15 баллов за год водительское удостоверение будет временно аннулировано.

За создание аварийной обстановки водителей смогут лишать прав на срок до одного года.

Новые штрафы за скорость и ПДД: что изменится для водителей

В парламенте обсуждают законопроекты №13314 и №14133, которые существенно усиливают ответственность для нарушителей скорости и вводят жесткий контроль через накопительные баллы.

На сегодняшний день в Одессе самыми частыми нарушениями остаются неправильная парковка, превышение скорости, езда без документов или в нетрезвом виде, а также использование «прямотоков».

По данным патрульных служб, одесских водителей чаще всего штрафуют за нарушение правил парковки, превышение скорости, езду без документов или в нетрезвом виде, а также за использование «прямотоков».

Одно из самых массовых нарушений в городе — остановка на газонах, вблизи пешеходных переходов, на перекрестках или под запрещающими знаками. Штрафы варьируются от 340 до 680 грн, а в случае эвакуации автомобиля придется дополнительно оплатить услуги штрафплощадки и эвакуатора.

Штраф за превышение скорости зависит от того, насколько скорость превысила лимит: от 340 грн (за превышение более чем на 20 км/ч) до 2550 грн (более чем на 50 км/ч).

Однако грядущие изменения в КУоАП сделают поездки по городу еще более затратными для нарушителей.

Законопроект № 13314 предлагает полностью отказаться от действующего лимита в 20 км/ч, за который сейчас не штрафуют. По новой шкале, за превышение на 10 км/ч придется заплатить 340 грн, а если скорость выше лимита на 20 км/ч — 680 грн. Для тех, кто разгоняется на 80 км/ч выше дозволенного, штраф составит 3400 грн.

Для сравнения: сейчас за превышение более чем на 50 км/ч водитель платит 1700 грн.

Законопроект № 14133 предусматривает введение системы штрафных баллов, аналогичной европейской. Если водитель наберет 15 баллов за нарушения в течение года, его права приостановят, а для их возврата придется заново проходить обучение и сдавать экзамены.

Самые жесткие санкции по-прежнему касаются вождения в нетрезвом виде: за повторное нарушение в течение года грозит штраф 51 000 грн с лишением прав на 10 лет и конфискацией автомобиля.

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Погибшие в ДТП и нарушения — шокирующие цифры

Согласно данным Национальной полиции, в 2024 году из‑за превышения скорости погибли 1770 человек — это почти 55% всех смертельных случаев на украинских дорогах. Еще 12 624 человека получили травмы.

Камеры автоматической фиксации за последние 12 месяцев «поймали» около 2900 водителей, которые превышали скорость более 50 раз, а более 35 тысяч человек попадали в поле зрения радаров больше десяти раз за год. Чтобы усилить контроль, правительство планирует увеличить количество работающих комплексов фотофиксации с 377 до более 410.

Дополнительный резонанс вызвала трагедия 5 июня 2026 года в Киеве. В ДТП с участием такси погибли четверо пешеходов, включая 12-летнего мальчика. В ответ сервис такси Bolt ужесточил внутренние правила безопасности: теперь аккаунты водителей, на которых поступит хотя бы две жалобы за опасное вождение или превышение скорости, будут блокироваться пожизненно.

Напомним, теперь штрафы за неправильную парковку, выписанные муниципальными инспекторами, почти сразу отображаются в приложении «Дія» и в электронном кабинете водителя.