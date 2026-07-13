Ключевые моменты:

Автор петиции предлагает выплачивать гражданам 20% от суммы штрафа за подтвержденные нарушения парковки.

За парковку на местах для людей с инвалидностью предлагают увеличить штрафы до 10 тысяч гривен за первое нарушение.

Пока инициатива остается на начальном этапе: петиция собрала 72 голоса из необходимых 25 тысяч.

Что предлагают изменить

Петицию с предложением усилить ответственность за нарушения правил парковки зарегистрировали в Украине 7 июля.

Автор инициативы предлагает увеличить штрафы за неправильную парковку, а также создать систему, которая позволит гражданам самостоятельно фиксировать нарушения с помощью фото и видео.

Если информация подтвердится и по итогам проверки водителю назначат штраф, человеку, который сообщил о нарушении, предлагают выплачивать 20% от суммы взыскания.

По задумке автора петиции, такая система должна повысить ответственность водителей и помочь быстрее выявлять нарушения без необходимости каждый раз вызывать полицию для фиксации ситуации.

Тема парковок актуальна для Одессы

Для Одессы проблема парковки остается одной из самых заметных городских проблем. Особенно остро она проявляется в центральной части города – на Европейской, Греческой улицах, возле Привоза, а также в районе Аркадии.

Нарушители регулярно занимают тротуары, мешают движению общественного транспорта, перекрывают проезды для спецтехники и создают дополнительные сложности для пешеходов.

Городские службы проводят эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением правил, однако полностью решить проблему только силами инспекторов пока не удается.

Сторонники подобных изменений считают, что дополнительный общественный контроль мог бы помочь разгрузить улицы, освободить тротуары и сделать водителей внимательнее.

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Вознаграждение за нарушения: помощь или новый источник конфликтов?

У инициативы есть как сторонники, так и критики.

Среди возможных плюсов называют более эффективный контроль за нарушителями, уменьшение количества хаотично припаркованных автомобилей и дополнительный источник поступлений в бюджет.

Однако есть и вопросы. Критики обращают внимание на риск злоупотреблений: ложных сообщений, конфликтов между соседями или использования системы для личной мести.

Кроме того, остается вопрос, как именно будет организован механизм проверки таких обращений и защиты от недобросовестных жалоб.

Пока это только предложение

На данный момент петиция не получила необходимой поддержки для рассмотрения. По состоянию на вечер 13 июля ее поддержали 72 человека, тогда как для дальнейшего рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Если инициатива получит поддержку и будет реализована, новые правила могут существенно изменить ситуацию с парковкой в Одессе и других крупных городах Украины.

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