Ключевые моменты:

Цены без изменений: 30 грн/час.

Льготы: бесплатно для инвалидов, УБД, чернобыльцев, дипломатов.

Штрафы от 340 грн.

Цены не поднимут, но есть нюанс

С апреля 2026 тарифы на парковку в Одессе, льготы и условия оплаты остаются неизменными. В то же время усилен контроль за соблюдением правил.

В общем, час парковки стоит 30 грн — тариф действует с начала 2025 года. Оплата нужна только в рабочие дни с 9:00 до 18:00 на официальных площадках, отмеченных знаками. Кстати, расчет безналичный: через QR-коды или сервисы КП «Одестранспарксервис».

Для регулярных пользователей доступны абонементы:

месячный — 2500 грн;

годовой — 22 800 грн.

Следует отметить, что льготы распространяются на водителей с инвалидностью и их перевозчиков, участников боевых действий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также работников дипломатических учреждений на служебных автомобилях.

Однако есть штрафы за нарушение:

340 грн — за типовые нарушения;

340-510 грн — за парковку бензиновых авто на местах для электрокаров;

680 грн — если машина блокирует движение;

255-510 грн — за остановку под «кирпичом»;

1020-1700 грн — за занятие мест для инвалидов;

600 грн (20-кратный тариф) — за неоплату более 10 минут.

За грубые нарушения возможна эвакуация автомобиля.

