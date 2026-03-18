Ключевые моменты:

  • Цены без изменений: 30 грн/час.
  • Льготы: бесплатно для инвалидов, УБД, чернобыльцев, дипломатов.
  • Штрафы от 340 грн.

Цены не поднимут, но есть нюанс

С апреля 2026 тарифы на парковку в Одессе, льготы и условия оплаты остаются неизменными. В то же время усилен контроль за соблюдением правил.

В общем, час парковки стоит 30 грн — тариф действует с начала 2025 года. Оплата нужна только в рабочие дни с 9:00 до 18:00 на официальных площадках, отмеченных знаками. Кстати, расчет безналичный: через QR-коды или сервисы КП «Одестранспарксервис».

Для регулярных пользователей доступны абонементы:

  • месячный — 2500 грн;
  • годовой — 22 800 грн.

Следует отметить, что льготы распространяются на водителей с инвалидностью и их перевозчиков, участников боевых действий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также работников дипломатических учреждений на служебных автомобилях.

Однако есть штрафы за нарушение:

  • 340 грн — за типовые нарушения;
  • 340-510 грн — за парковку бензиновых авто на местах для электрокаров;
  • 680 грн — если машина блокирует движение;
  • 255-510 грн — за остановку под «кирпичом»;
  • 1020-1700 грн — за занятие мест для инвалидов;
  • 600 грн (20-кратный тариф) — за неоплату более 10 минут.

За грубые нарушения возможна эвакуация автомобиля.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме