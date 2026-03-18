Ключевые моменты:
- Цены без изменений: 30 грн/час.
- Льготы: бесплатно для инвалидов, УБД, чернобыльцев, дипломатов.
- Штрафы от 340 грн.
Цены не поднимут, но есть нюанс
С апреля 2026 тарифы на парковку в Одессе, льготы и условия оплаты остаются неизменными. В то же время усилен контроль за соблюдением правил.
В общем, час парковки стоит 30 грн — тариф действует с начала 2025 года. Оплата нужна только в рабочие дни с 9:00 до 18:00 на официальных площадках, отмеченных знаками. Кстати, расчет безналичный: через QR-коды или сервисы КП «Одестранспарксервис».
Для регулярных пользователей доступны абонементы:
- месячный — 2500 грн;
- годовой — 22 800 грн.
Следует отметить, что льготы распространяются на водителей с инвалидностью и их перевозчиков, участников боевых действий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также работников дипломатических учреждений на служебных автомобилях.
Однако есть штрафы за нарушение:
- 340 грн — за типовые нарушения;
- 340-510 грн — за парковку бензиновых авто на местах для электрокаров;
- 680 грн — если машина блокирует движение;
- 255-510 грн — за остановку под «кирпичом»;
- 1020-1700 грн — за занятие мест для инвалидов;
- 600 грн (20-кратный тариф) — за неоплату более 10 минут.
За грубые нарушения возможна эвакуация автомобиля.
