Ключевые моменты:

В Одессе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Порывы достигнут 15–17 м/с и сохранятся до конца суток.

Одесситов призывают ограничить передвижение по городу.

Штормовое предупреждение в Одессе 21 апреля

21 апреля в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение дня ожидается усиление северного ветра до 9–14 м/с, с порывами 15–17 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться в пределах 11–13 градусов тепла.

Городские власти обращаются к жителям и гостям Одессы с просьбой быть внимательными и следить за изменениями погоды. При усилении ветра рекомендуется ограничить передвижение по городу, особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин.

Также следует избегать нахождения под деревьями, так как из-за сильных порывов возможны падения веток.

В патрульной полиции напоминают правила безопасности для водителей:

Уменьшите скорость и соблюдайте безопасную дистанцию.

Не паркуйте авто под деревьями или неустойчивыми конструкциями.

Снижайте скорость на мостах, эстакадах и открытых участках дорог – там ветер самый сильный.

Следите за дорожными знаками, конусами, мусором или ветками – их может сносить на дорогу.

По возможности, воздержитесь от поездок во время пиковых порывов ветра.

Фото — Юрий Бершадский