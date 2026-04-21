Ключевые моменты:
- В Одессе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
- Порывы достигнут 15–17 м/с и сохранятся до конца суток.
- Одесситов призывают ограничить передвижение по городу.
Штормовое предупреждение в Одессе 21 апреля
21 апреля в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение дня ожидается усиление северного ветра до 9–14 м/с, с порывами 15–17 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться в пределах 11–13 градусов тепла.
Городские власти обращаются к жителям и гостям Одессы с просьбой быть внимательными и следить за изменениями погоды. При усилении ветра рекомендуется ограничить передвижение по городу, особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин.
Также следует избегать нахождения под деревьями, так как из-за сильных порывов возможны падения веток.
В патрульной полиции напоминают правила безопасности для водителей:
- Уменьшите скорость и соблюдайте безопасную дистанцию.
- Не паркуйте авто под деревьями или неустойчивыми конструкциями.
- Снижайте скорость на мостах, эстакадах и открытых участках дорог – там ветер самый сильный.
- Следите за дорожными знаками, конусами, мусором или ветками – их может сносить на дорогу.
- По возможности, воздержитесь от поездок во время пиковых порывов ветра.
Фото — Юрий Бершадский