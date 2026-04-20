В Одессе пасмурно

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области ночью ожидается умеренный дождь, местами сильный.
  • Опасные метеорологические явления 21 апреля не прогнозируются.
  • Температура воздуха в Одессе днем составит 11-13°С тепла.
  • В области ночью возможны порывы ветра до 15-17 м/с, на дорогах ухудшение видимости.

Прогноз погоды в Одессе на 21 апреля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 11-13°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 апреля

По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром умеренный дождь, местами сильный. Днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8°С, днем 10-15°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.

