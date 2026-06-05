Ключевые моменты:
- В Одессе 6 июня существенных осадков не предвидится, столбики термометров днем поднимутся до +23-25°С.
- В Одесской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а воздух прогреется до +23-28°С.
- Утром на автодорогах области ожидается туман с видимостью всего 200-500 метров.
Прогноз погоды в Одессе на 6 июня
Как прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью 15-17°С тепла, днем она поднимется до 23-25 °С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 6 июня
По Одесской области завтра переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман.
Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Фото Анжелы Королевич