Ключевые моменты:

  • Завтра, 5 июня, в Одессе и области ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер, существенных осадков синоптики не прогнозируют.
  • В Одессе днем 20-22°С тепла, ночью – до 15-17°С.
  • В Одесской области воздух прогреется до 25-30°С.

Прогноз погоды в Одессе на 5 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-17°С тепла, днем воздух прогреется до 20-22°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 5 июня

По Одесской области на завтрашнюю пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С тепла, в прибрежной зоне она поднимется до 20-22°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Автор фото – Юрий Бершадский

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