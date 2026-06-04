Ключевые моменты:
- Завтра, 5 июня, в Одессе и области ожидается переменная облачность и юго-восточный ветер, существенных осадков синоптики не прогнозируют.
- В Одессе днем 20-22°С тепла, ночью – до 15-17°С.
- В Одесской области воздух прогреется до 25-30°С.
Прогноз погоды в Одессе на 5 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С тепла, днем воздух прогреется до 20-22°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 5 июня
По Одесской области на завтрашнюю пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С тепла, в прибрежной зоне она поднимется до 20-22°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Автор фото – Юрий Бершадский