Ключевые моменты:

В Одессе 4 июня обещают до +23°C без существенных осадков.

Ночью и утром возможен слабый туман.

Температура морской воды останется на уровне +15…+16°C.

Погода в Одессе 4 июня

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг в городе будет облачно с прояснениями. Сильных дождей синоптики не ожидают. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ветер будет юго-восточный, умеренный — 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+17°C, а днем воздух прогреется до +21…+23°C.

Температура морской воды останется на уровне +15…+16°C.

Какая погода будет в Одесской области

По области прогноз немного отличается. Синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь и возможные грозы.

Ночью и утром в отдельных районах также ожидается туман.

Температура ночью составит +12…+17°C, днем воздух прогреется до +21…+26°C.

Отдельно предупреждают водителей: утром на некоторых участках дорог возможен туман с видимостью от 200 до 500 метров.

Июнь в Одессе: как город встречает начало лета

Календарное лето в Одессе пришло немного с опозданием, при этом последние три года показали — июнь в Одессе умеет быть очень разным.

Так, 4 июня 2024 года Одесса уже жила летом. Было тепло — днем около +24…+26°C, море прогрелось до +20…+21°C. Да, шли дожди, были грозы и штормовое предупреждение, но это была та самая погода, когда после дождя люди все равно выходят к морю.

Июнь 2025 года — спокойный и очень «правильный» для Одессы. Без резких сюрпризов: днем около +22…+24°C уже в первые дни месяца, без серьезных осадков, море — +17…+18°C. Не жарко, но уже можно было почувствовать, что город переключается на летний режим: появляются столики на улицах, люди дольше гуляют вечерами, а курортный сезон начинает оживать.

А вот июнь 2026 года оказался совсем другим. Вместо ощущения «ну все, лето пришло» — прохлада, ветер, облака и постоянное желание взять легкую куртку на вечер.

Температура держится заметно ниже привычной для начала июня, местами идут дожди, а море остается прохладным — около +12…+13°C. Разница с июнем 2024 достигает примерно 7–8 градусов по воде, а для Одессы это уже очень заметно.

По ощущениям сейчас Одесса живет скорее в режиме «затянувшегося мая», чем начала курортного сезона.

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Когда в Одессу вернется настоящее лето: прогноз синоптиков

Причиной нынешней прохлады и дождей в Одессе стал мощный циклон и устойчивый заток прохладных воздушных масс с Атлантики. Он принес плотную облачность, которая заблокировала прогрев земли солнечными лучами.

Однако, по прогнозам украинских синоптиков, такая погода в Одессе не задержится. Уже к концу первой декады июня воздушные потоки изменятся.

Температура воздуха начнет стремительно расти: сначала до комфортных +23–25°C, а в середине месяца в Одессу и область вернется привычное знойное лето с температурами до +28–30°C. Так что убирать летние вещи одесситам точно рано — тепло просто немного задерживается в пути.