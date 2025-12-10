Плата за свет

Ключевые моменты:

  • 10 декабря в Одессе будут производиться стабилизационные и плановые отключения электроэнергии.
  • Плановые работы продлятся до 16:00 в Северном районе.
  • До 19.00 плановые работы будут в Центральном районе.
  • До 20:00 работы будут продолжаться в Южном районе.

Работы запланированы до 16:00

Северный РЭС:

  • Котлеевская, 1, 1А, 3, 4;
  • Гордиенко, 5в, 7, 7б, 8, 12, 12б;
  • Левадная, 1, 1а, 1в, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
  • Мазепы Ивана, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 5-А;
  • Матюшенко, 2, 2а;
  • Рождественская, 1-12;
  • Трусовская, 4А, 5А, 6, 6Б;
  • Училищная, 1-23/корп.6;
  • Хорошенко, 1-10, пл. Молодые, 2, 17а (работы до 16:00).

Работы запланированы до 19:00

Центральный РЭС:

  • О. Вадатурского.

Работы запланированы до 20:00

Южный РЭС:

  • Ивасюка Владимира, 3;
  • Солнечная, 29;
  • пров. Приморский, 2, 2а, 2Б, 3/5, 4, 4а, 4б;
  • просп. Свободы, 66-88/корп.9, 88, 101А, 101/2-105а.

Читайте также: Атака дронов на Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры.

 

