Ключевые моменты:
- 10 декабря в Одессе будут производиться стабилизационные и плановые отключения электроэнергии.
- Плановые работы продлятся до 16:00 в Северном районе.
- До 19.00 плановые работы будут в Центральном районе.
- До 20:00 работы будут продолжаться в Южном районе.
Работы запланированы до 16:00
Северный РЭС:
- Котлеевская, 1, 1А, 3, 4;
- Гордиенко, 5в, 7, 7б, 8, 12, 12б;
- Левадная, 1, 1а, 1в, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
- Мазепы Ивана, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 5-А;
- Матюшенко, 2, 2а;
- Рождественская, 1-12;
- Трусовская, 4А, 5А, 6, 6Б;
- Училищная, 1-23/корп.6;
- Хорошенко, 1-10, пл. Молодые, 2, 17а (работы до 16:00).
Работы запланированы до 19:00
Центральный РЭС:
- О. Вадатурского.
Работы запланированы до 20:00
Южный РЭС:
- Ивасюка Владимира, 3;
- Солнечная, 29;
- пров. Приморский, 2, 2а, 2Б, 3/5, 4, 4а, 4б;
- просп. Свободы, 66-88/корп.9, 88, 101А, 101/2-105а.
