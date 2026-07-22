Ключевые моменты:
- Бесплатным питанием обеспечат учеников 1-11 классов.
- Государственное финансирование получат все 91 громада Одесской области.
- До начала учебного года в школах продолжают готовить пищеблоки и столовые.
По словам главы ОВА, подготовка к новому учебному году продолжается, несмотря на ежедневные российские атаки.
Полученная государственная субвенция позволит организовать бесплатное питание школьников независимо от того, учатся они в крупном городе или небольшом селе.
«Совместно с громадами разработали четкий план организации питания в учебных заведениях, подготовили пищеблоки и места для приема пищи. В части заведений еще продолжаются ремонтные работы», – отметил глава ОВА.
Как отметил Олег Кипер, задача областных властей и громад – обеспечить детям безопасные и комфортные условия для обучения, включая полноценное школьное питание.
Читайте также: Миллиарды на школьных обедах: одесская монополия, уголовные дела и элитная недвижимость.