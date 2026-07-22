Ключевые моменты:

Бесплатным питанием обеспечат учеников 1-11 классов.

Государственное финансирование получат все 91 громада Одесской области.

До начала учебного года в школах продолжают готовить пищеблоки и столовые.

По словам главы ОВА, подготовка к новому учебному году продолжается, несмотря на ежедневные российские атаки.

Полученная государственная субвенция позволит организовать бесплатное питание школьников независимо от того, учатся они в крупном городе или небольшом селе.

«Совместно с громадами разработали четкий план организации питания в учебных заведениях, подготовили пищеблоки и места для приема пищи. В части заведений еще продолжаются ремонтные работы», – отметил глава ОВА.

Как отметил Олег Кипер, задача областных властей и громад – обеспечить детям безопасные и комфортные условия для обучения, включая полноценное школьное питание.

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