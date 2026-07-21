Ключевые моменты:

Виктор Дацюк в 85 лет уже стал прапрадедом.

В семье создавали семьи примерно в двадцатилетнем возрасте.

Супруги прожили вместе десятки лет военной службы.

Демографы объясняют, почему такие истории сегодня стали редкостью.

Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева побывала в гостях у жителя Рени Виктора Дацюка. В свои 85 лет он уже четыре года как прапрадед — событие, которое сегодня встречается крайне редко. Основой материала стали личная беседа с героем, его семейный архив и воспоминания нескольких поколений семьи. Для демографического контекста редакция использовала открытую статистику Евростата о возрасте рождения первого ребёнка и выводы специалистов о причинах более позднего родительства в современной Европе.

Сегодня: азбука и цветок для Варвары

Житель города Рени Виктор Дацюк в 81 год получил необычайно редкий в наше время статус — стал прапрадедом. Это не ошибка, именно так — прапра!

Чтобы достичь такого высокого семейного статуса, нужно не только самому создать семью в двадцать лет и, не откладывая, стать отцом, — так же должны поступить ещё три последующих поколения семьи.

Подсчитайте сами: сегодня, когда среднестатистическая украинка впервые становится мамой в 29–30 лет, стать прапрадедом можно лишь дожив примерно до 120 лет.

Когда Виктор Дацюк идёт по городу, его видно издалека — офицерская выправка сохранилась и сейчас, в 85 лет.

Последнее время Виктор Николаевич живёт один в своей квартире — детей, внуков и правнуков жизнь разбросала «по всей географии».

В квартире есть отдельная комната для четырёхлетней Варвары — малышку иногда привозят к прапрадеду. На её столе лежит недавно купленная азбука — уже пора учить буквы. Рядом дедушка поставил вазочку с розой.

На стенах — фотографии детей. Их глаза и улыбки заставляют улыбаться в ответ. Малыши — самый большой источник бодрости для Виктора Николаевича.

Детство: в семь лет запрягал лошадь и охотился на сусликов

Виктор родился на Донетчине накануне Второй мировой войны. То, как её пережила семья, — отдельная история.

Послевоенные голодные годы Виктор Николаевич помнит очень хорошо.

— Важным дополнением к нашему питанию были суслики. Мы охотились на них целыми днями: ставили силки, заливали водой норы, выкапывали зверьков вместе с запасами зерна. Вечером мама тушила их в казане — это было счастьем для всей семьи. Летом работали все, и дети тоже. В семь лет я уже сам запрягал лошадь, хотя едва мог поднять хомут — не доставал. На подводе возил воду в поля, по дороге добывая по четыре-шесть сусликов.

Я был старшим ребёнком и должен был заботиться о пятерых младших братьях и сёстрах. Да ещё и хозяйство.

— Вечером я загонял всех домой, закрывал скотину в сарае — и мы засыпали там, где падали. Сквозь сон слышал, как мама, вернувшись с отцом с работы (они трудились почти до ночи), кричала: «Витька-балда не помыл детей, не уложил спать». Отец всегда заступался за меня: «Шура, перестань, ночью детей ругать нельзя». Он вообще очень уважительно относился ко всем людям.

Знакомство: от чернильного пятна на шубе — до штампа в паспорте

После окончания техникума Виктор Дацюк уехал работать в Донецкую область, где начиналось строительство оросительных систем. После работы он отправился в клуб знакомиться с молодёжью. Поинтересовался, кто секретарь комсомольской организации. Ему ответили: «Заведующая детским садом Маечка Литвинова, она уехала в Киев поступать в педагогический институт».

— Вскоре лидер вернулась с победой — поступила! Все её поздравляют, все радуются. Подошла и ко мне, я представился. Передо мной стояла девушка невероятной красоты. Я не мог сосредоточиться, мысли путались. Майя села рядом. Не сводя с неё глаз, я начал щёлкать чернильной ручкой, и случайно капля чернил упала прямо на её новую шубу. Тут я окончательно растерялся и начал извиняться. Она сделала вид, что ничего страшного не произошло, и с улыбкой попросила продолжить рассказ — откуда я такой взялся в этих краях.

Вскоре мы начали встречаться, а уже весной я сделал любимой предложение.

Мне было двадцать лет. Мы понимали, что впереди нас ждут три года разлуки: меня ожидала служба в армии. Решили — справимся.

Молодая семья: пустой дом с запахом краски

Что же было «за душой» у жениха, кроме профессии гидротехника и зарплаты в 90 рублей?

— Большая любовь! — ответил Виктор Дацюк. — После свадьбы несколько недель я ещё жил в общежитии, Майя — у родителей: дом, который совхоз строил для молодых специалистов, ещё находился на стадии завершения.

Наконец мы собрали все свои пожитки, которые уместились в два чемодана, и переехали в собственную квартиру, где ещё стоял запах свежей краски. Нашему счастью не было предела. Мы поставили на пол чемодан, накрыли его скатертью, поставили бутылку шампанского и отпраздновали новоселье. Да, скромно, но тогда большинство людей жили небогато, зато счастливо.

Когда у супругов Дацюк родился Геннадий, новоиспечённый отец отправился в военкомат.

— Не было ни дня, чтобы я не написал Маечке письмо, и каждый день получал ответ от неё. Когда сыну исполнилось два месяца, жена решила приехать ко мне в Луганск, где я проходил курс молодого бойца.

Мой командир, оценив ситуацию, протянул ключи: «Поживёте в моей квартире», а сам остался в части. В его квартире мы прожили три дня.

Этот поступок командира во многом определил всю дальнейшую жизнь нашей семьи.

— Когда я провожал жену, командир роты сказал, что теперь мы расстаёмся надолго, поскольку готовят группу советских войск к отправке в Германию.

Служба: офицер и его жена

— Наша любовь выдержала три года разлуки, — продолжает герой. — Но служил я так, что заслужил два отпуска. После окончания срочной службы мне предложили остаться в армии, я согласился, и Майя с сыном приехали ко мне в Германию.

Командир дивизии предложил ей создать группу детского сада, и вскоре она начала работать по специальности. В Германии у нас родилась Виктория.

Шли годы: супруги вместе жили в воинских частях Средней Азии, на съёмных квартирах в Москве, когда Виктор Николаевич стал слушателем военной академии, а затем оказались «на краю географии» — в небольшом городе Рени, где офицер служил в понтонном полку.

Фото: Виктор Дацюк на службе

За годы военной карьеры Виктор Дацюк дослужился до звания подполковника и всегда относился к подчинённым по-отечески.

Под стать ему была и Майя Сергеевна — педагог и психолог.

— Помню, когда мы уже служили в Рени, командиры рот по субботам отпускали некоторых солдат в увольнение. Я прихожу домой — а они уже сидят на кухне, и моя Маечка Сергеевна угощает их чаем с пирогами, — смеётся пенсионер. — Когда вышел на пенсию, я работал исполнительным директором совместного украинско-немецкого предприятия и ездил в командировки. Жена часто сопровождала меня. Перед каждой поездкой она собирала «тормозок» — котлеты, конфеты, зная, что мы будем проезжать пост возле Болграда, где стоят солдаты. Пока я решал вопросы с таможенниками, моя Маечка собирала пограничников и угощала их. Я очень этим гордился. Моя любимая ушла из жизни накануне полномасштабной войны.

Математика любви: как стать прапрадедом?

Итак, как Виктор Николаевич получил почётный статус прапрадеда? Его сын Геннадий стал отцом в 21 год, подарив семье внука Леонида. Тот тоже женился в 20 лет, и вскоре у Дацюков родилась правнучка Александра. Спустя ещё двадцать лет мамой стала уже она.

Сегодня у 85-летнего жителя Рени двое детей, двое внуков, пятеро правнуков и одна праправнучка.

А ещё есть очень много детей, которые прошли школу воспитания Виктора Дацюка во время его службы и десятилетиями поддерживают связь со своим командиром.

В семье Дацюков есть и свой кинорежиссёр — дочь Виктория. Она монтирует семейные фотографии и видеозаписи и присылает их отцу в Рени. Ведь нет большей радости и счастья, чем видеть своих близких.

— Особенно я благодарна папе за то, что всех моих друзей он тоже считает членами семьи, — говорит Виктория. — И в ответ все они его просто обожают.

Постскриптум

Этот рассказ — для современной молодёжи Украины, которая откладывает создание семьи и рождение детей «до лучших времён». Несмотря на все испытания, Дацюки жили «здесь и сейчас». Именно в этом, пожалуй, и заключается формула счастья.

— Сейчас, в тяжёлое для нашей Украины время, хочу обратиться к молодёжи: любите свою независимую, многострадальную и суверенную Родину. Мы выстоим! А вам строить совершенно новую Украину. Хочу обратиться и к власти: сегодня для молодёжи главное — воспитывать единство, любовь к Родине и патриотизм. Особого внимания требуют дети погибших героев. Именно они должны быть окружены безграничной любовью. За ними — будущее страны и её новой армии.

Справка «ОЖ»

По официальным данным Евростата, средний возраст женщин в странах ЕС при рождении первого ребёнка составляет около 30 лет.

Демографы и социологи выделяют несколько причин более позднего родительства в Европе: прежде всего получение образования, построение карьеры и решение жилищного вопроса.

На демографическое поведение украинцев, помимо классических причин, существенно влияет война — вопросы безопасности, нестабильное финансовое положение и отсутствие собственного жилья.

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