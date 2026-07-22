Ключевые моменты:
- Движение перекрыто или ограничено на Балковской, Приморской, Среднефонтанской и Французском бульваре.
- На улицах Инглези, Филатова и Люстдорфской дороге возможны пробки из-за расчистки дождеприемников.
- Горожан просят не парковать машины под деревьями и над ливневыми решетками, чтобы не мешать откачке воды.
Где в Одессе перекрыли проезд и где собираются пробки
Утренний ливень заставил одесских коммунальщиков работать в авральном режиме. Хотя к этой минуте дождь уже прекратился, на дорогах остается много воды, а спасатели и бригады коммунальщиков продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Как сообщили в мэрии, сейчас движение транспорта временно заблокировано или сильно затруднено на следующих участках:
- Балковская улица: в районе Автовокзала (от ул. Маловского до ул. Праведников мира) образовалось подтопление, проезд ограничили.
- Французский бульвар: в районе дома №34 упало крупное дерево — пока его не распилят и не уберут, проехать там невозможно. Кроме того, перекрыт отрезок от улицы Гулого-Гуленко (Азарова) до проспекта Леси Украинки.
- Улица Приморская: проезд закрыт на участке от Газового переулка до Военного спуска.
- Улица Среднефонтанская: ограничено движение от Среднефонтанской площади до Лунного переулка.
Замедление трафика и локальные пробки наблюдаются также на ул. Инглези (№ 10, 14), ул. Академика Филатова (№ 90) и Люстдорфской дороге (№ 11) — там прямо на проезжей части работает тяжелая спецтехника.
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Рекомендации для водителей и пешеходов
Городские службы просят одесситов и гостей города заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от поездок на личных авто до полной ликвидации подтоплений.
Отдельная просьба к автовладельцам: не оставляйте машины прямо над ливнеприемными решетками (это мешает воде уходить в канализацию) и не паркуйтесь под большими деревьями, так как размокшая почва и порывы ветра все еще могут привести к падению веток.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в течение суток в Одессе ожидается переменная облачность, днём пройдёт умеренный дождь с грозой. Северо-западный ветер усилится до 9–14 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 15–20 м/с.
ОБНОВЛЕНО
Корреспондент «Одесской жизни» показал, как выглядят улицы Одессы после получасового ливня:
На Среднефонтанской образовался филиал моря — движение транспорта парализовано: