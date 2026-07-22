Ключевые моменты:

Движение перекрыто или ограничено на Балковской, Приморской, Среднефонтанской и Французском бульваре.

На улицах Инглези, Филатова и Люстдорфской дороге возможны пробки из-за расчистки дождеприемников.

Горожан просят не парковать машины под деревьями и над ливневыми решетками, чтобы не мешать откачке воды.

Где в Одессе перекрыли проезд и где собираются пробки

Утренний ливень заставил одесских коммунальщиков работать в авральном режиме. Хотя к этой минуте дождь уже прекратился, на дорогах остается много воды, а спасатели и бригады коммунальщиков продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Как сообщили в мэрии, сейчас движение транспорта временно заблокировано или сильно затруднено на следующих участках:

Балковская улица: в районе Автовокзала (от ул. Маловского до ул. Праведников мира) образовалось подтопление, проезд ограничили.

в районе Автовокзала (от ул. Маловского до ул. Праведников мира) образовалось подтопление, проезд ограничили. Французский бульвар: в районе дома №34 упало крупное дерево — пока его не распилят и не уберут, проехать там невозможно. Кроме того, перекрыт отрезок от улицы Гулого-Гуленко (Азарова) до проспекта Леси Украинки.

в районе дома №34 упало крупное дерево — пока его не распилят и не уберут, проехать там невозможно. Кроме того, перекрыт отрезок от улицы Гулого-Гуленко (Азарова) до проспекта Леси Украинки. Улица Приморская: проезд закрыт на участке от Газового переулка до Военного спуска.

проезд закрыт на участке от Газового переулка до Военного спуска. Улица Среднефонтанская: ограничено движение от Среднефонтанской площади до Лунного переулка.

Замедление трафика и локальные пробки наблюдаются также на ул. Инглези (№ 10, 14), ул. Академика Филатова (№ 90) и Люстдорфской дороге (№ 11) — там прямо на проезжей части работает тяжелая спецтехника.

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Рекомендации для водителей и пешеходов

Городские службы просят одесситов и гостей города заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от поездок на личных авто до полной ликвидации подтоплений.

Отдельная просьба к автовладельцам: не оставляйте машины прямо над ливнеприемными решетками (это мешает воде уходить в канализацию) и не паркуйтесь под большими деревьями, так как размокшая почва и порывы ветра все еще могут привести к падению веток.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в течение суток в Одессе ожидается переменная облачность, днём пройдёт умеренный дождь с грозой. Северо-западный ветер усилится до 9–14 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 15–20 м/с.

ОБНОВЛЕНО

Корреспондент «Одесской жизни» показал, как выглядят улицы Одессы после получасового ливня:



На Среднефонтанской образовался филиал моря — движение транспорта парализовано: