Ключевые моменты:

Ночью РФ ударила БпЛА по железной дороге и портам.

Утром 26 марта «шахеды» атаковали Днепр – есть пострадавшие.

Дроны поразили российский танкер ALTURA в Черном море.

Германия не даст Украине ракеты Taurus.

Американцы изучают опыт применения системы Patriot украинскими военными.

Враг ударил по портам Одесчины и многоэтажкам в Днепре

В ночь на 26 марта Россия снова атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины.

Как сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, в Кировоградской области БпЛА ударили по пункту технического обслуживания локомотивов. Повреждены несколько локомотивов. Обошлось без пострадавших.

На юге Украины зафиксировано попадание по складским помещениям и причалам, пострадали здания портовых операторов и морвокзала.

Все профильные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением работы.

А сегодня с самого утра вражеские «шахеды» атаковали город Днепр. Один из дронов попал в жилую многоэтажку. Уже известно о пяти пострадавших, горели квартиры на втором и третьем этажах.

Как уточнил мэр Днепра Борис Филатов, в результате утренней атаки повреждено около семи многоэтажек в центре города. Задело и гимназию.

«Выбиты десятки окон. Городские больницы принимают пострадавших. В частности, женщину в возрасте 90 лет. Четырехэтажный дом, куда произошло попадание, дальше еще будут обследовать специалисты.

Во дворе развернут штаб Центральной администрации. Коммунальщики уже начали убирать стекло и обломки. Задействованы также все профильные службы и благотворители», – написал городской голова.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 марта противник атаковал 153 ударными БпЛА. По состоянию на утро четверга, противовоздушной обороной сбито/подавлено 130 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков на пяти локациях.

В Черном море поражен танкер ALTURA, входящий в теневой флот России

В то же время теневому флоту РФ снова не повезло: в Черном море дрон атаковал подсанкционный танкер с нефтью, пишет NTV.

Сообщают о нескольких взрывах. Судно ALTURA получило повреждения примерно в 24 км от входа в Босфор – пострадали палуба и машинное отделение, началось затопление.

На борту судна было 27 граждан Турции. Танкер шел из России с около 140 тыс. тонн нефти на борту.

Ранее в Reuters писали, что из-за атак и санкций приостановлено 40% экспортных мощностей россии по добыче нефти.

Напомним, в ночь на 24 марта Главное управление разведки (ГУР) Украины провело успешную операцию в оккупированном Крыму. Разведчикам удалось выследить и ликвидировать пусковую установку и две ракеты «Циркон». Этот удар сорвал планы атаки по украинским городам, в том числе на юге и востоке страны.

Украина не получит ракеты Taurus, – Мерц

Поставки крылатых ракет Taurus Украине не имеют смысла, заявил накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Свой отказ политик объяснил тем, что Киев уже сейчас сам производит гораздо более эффективное дальнобойное оружие.

Мерц отметил, что Украина сегодня «вооружена лучше, чем когда-либо», но сталкивается со значительными финансовыми трудностями. Поэтому, необходимо мобилизовать средства, чтобы продолжить производство этого оружия.

«Это история успеха»

А командующий НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи признался, что поначалу сомневался в способности украинцев применять комплексы американской противовоздушной обороны Patriot. По его словам, военные НАТО были шокированы тем, как быстро украинцы овладели сложной работой с Patriot. И теперь, как утверждает Каволи, не украинцы у американцев, а наоборот, американцы учатся у украинцев работе с этим ПВО.

«Я могу вам точно сказать, что это история успеха. Честно говоря, сначала я немного сомневался, что украинцы смогут освоить такую сложную систему как Patriot. Теперь же мы (американцы) сами учимся некоторым техникам применения этого ЗРК у них», – заявил американский генерал.

Тем временем за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также враг потерял танк, четыре боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, средство ПВО, 2038 беспилотных летательных аппаратов, 201 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.