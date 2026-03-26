Ключевые моменты:
- Ночью 26 марта Россия атаковала Одесскую область ударными дронами.
- В результате ночной атаки пострадала портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура Измаильского района.
- Сообщается об одном пострадавшем.
- В Измаиле и населенных пунктах Вилковской громады фиксируют перебои со светом.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, вражеские дроны повредили портовую, энергетическую и промышленную инфраструктуру региона. На местах попаданий вспыхнули пожары, их оперативно ликвидировали спасатели.
Предварительно, ранен один человек.
По данным Измаильской районной администрации, под удар попали объекты в самом Измаиле и Вилковской громаде.
Также Кипер сообщил, что удары по энергосистеме вызвали перебои с электричеством в пострадавших от обстрела населенных пунктах. Чтобы сохранить работу больниц и других важных учреждений, специалисты немедленно перевели критическую инфраструктуру на резервное питание.
Сейчас аварийные бригады проводят восстановительные работы и возвращают свет в дома жителей области.
Напомним, вечером 24 марта российский дрон нанес удар по югу Одесской области, разрушив жилой дом и вызвав пожар. Погибла 87-летняя женщина, 59-летняя женщина получила травмы средней тяжести и находится под наблюдением врачей.