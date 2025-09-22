Ключевые моменты:

В понедельник, 22 сентября, температура моря у одесского побережья – 19–20°C;

Температура воздуха днем достигнет 23–26°C, погода теплая и малооблачная;

Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, волнение моря слабое, купаться можно.

По данным синоптиков, сегодня температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С – именно такой она была и на прошедших выходных. И при теплой погоде купаться в такой воде еще можно.

В любом случае важна и общая погода. А погода в Одессе и области сегодня, как сообщается, должна порадовать: дневная температура воздуха может достигать 23-26°С.

Также сообщается, что юго-восточный ветер у побережья сегодня будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Волнение моря – легкое, вдоль побережья безопасные уровни моря.

Так что все желающие могут поспешить на пляж.

Ранее мы рассказывали о частичном солнечном затмении, которое можно было наблюдать в южном полушарии Земли 21 сентября.

Автор фото – Анна Баратынская