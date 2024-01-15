Сироты и корыстные усыновители: как заботятся о детях потерявших родителей на войне

Сиротство без доказательств

Сегодня дети, пережившие ужасы войны, имеют право на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий. А вот статус сироты детям, потерявшим родителей, получить не так просто. Дело в том, что для этого обязательно необходимо свидетельство о смерти родителей. Но часто таких документов нет, даже если ребенок знает, где похоронена его мама. Бывают случаи, что тела погибших не обнаружены или они погибли на оккупированной территории. Тогда одних лишь слов очевидцев недостаточно. И доказательную базу, которая ляжет в основу присвоения ребенку статуса сироты, приходится собирать по специальной процедуре.

— Сегодня это очень серьезный процесс, — подчеркивает Юлия Никандрова. — В нем принимают участие суд, служба по делам детей, правоохранительные органы. Для того чтобы доказать, что человека нет, его объявляют без вести пропавшим. И тогда можно дать ребенку статус «оставшегося без родительской опеки». Поэтому сколько сегодня в Украине детей, осиротевших во время войны, точно никто не подсчитает.

Отдельная процедура действует и для детей, которые осиротели, пребывая за границей в статусе беженцев. Тогда социальные службы государства, куда семья выехала, устраивают ребенка или в учреждение, или в приемную семью. Вернуть такого ребенка в Украину возможно только через посольство или Министерство иностранных дел. И, как правило, это довольно сложно.

Усыновители на эмоциях

В детских домах дети, потерявшие родителей из-за войны, оказываются крайне редко. Ведь у большинства из них есть родственники. В этом случае служба по делам детей оформляет им временное опекунство с последующей опекой над детьми.

Если родственников нет — чиновники оформляют детям документы, предоставляют статус сирот и ставят на учет по усыновлению.

— Когда начались военные действия, очень многие люди начали писать и звонить, что они хотят усыновить ребенка, чьи родители умерли на войне, — рассказывает Юлия Никандрова. — У людей сработал эмоциональный фон. И, как правило, наши люди хотят грудного ребенка, а, например, пятнадцатилетнего мальчика из-под Бахмута — не хотят. К тому же не понимают, что моментально этого быть не может, ведь дети — не коты, которых можно раздавать всем желающим. Во-первых, это не безопасно. Во-вторых, есть закон и процедура усыновления, общая для осиротевших детей и детей, лишенных родительской опеки.

Ребенок как пропуск за границу

Война отразилась не только на эмоциях потенциальных усыновителей, которые часто не осознают всей ответственности, обращаясь в службу по делам детей в поисках осиротевшего ребенка. Бывают случаи, когда люди преследуют исключительно корыстные цели — хотят оформить опеку, чтобы законно избежать мобилизации или выехать за границу.

В прошлом году, по словам Юлии Никандровой, городская служба приняла несколько звонков с запросами типа «Я не женат. Очень хочу усыновить кого-то. Неважно, какого пола и возраста. Как мне это сделать быстро?». Одно упоминание об участии сотрудников ТЦК в очном собеседовании резко меняло планы таких заявителей. Но иногда в службу приходят настойчивые и юридически подкованные кандидаты. У них все в порядке с документами, есть четкая позиция, но чиновникам службы удается распознать корыстный умысел даже в этом случае.

Вместе с тем в разных регионах Украины уже были случаи передачи детей под опеку людей, которые не собирались становиться родителями. После пересечения украинской границы такие «опекуны» бросали детей в буферной зоне и следующую границу проходили уже без них. Чтобы реализовать эту схему, они выбирали детей старшего возраста — за такими очередь из потенциальных опекунов не стоит, да и в дороге с ними легче.

Пять шагов к усыновлению

Шаг первый. Подготовить документы:

копию паспорта ;

копию свидетельства о браке;

справку о наличии или отсутствии судимости;

заключение о состоянии здоровья каждого заявителя;

нотариально заверенное письменное согласие второго супруга на усыновление;

справку о заработной плате за последние шесть месяцев или декларацию о доходах;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением.

Шаг второй. Пройти родительские курсы, которые проводят специалисты Центра социальных служб.

Шаг третий. Стать на учет в службе по делам детей и получить доступ к специальной базе.

Шаг четвертый. Выбрать ребенка и получить направление на знакомство с ним.

Шаг пятый. Если будущие родители и ребенок захотят стать семьей, дело об усыновлении отправляется в суд.

Вся процедура, как правило, занимает не менее полугода.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.