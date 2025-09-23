Их пышность постепенно угасает, но в этой перемене есть своя магия, своя нежная красота. Сентябрьские клумбы Одессы — это маленькие зеленые оазисы, которые дарят покой и радость среди гудения машин и суеты городских улиц.

Идешь по улицам — клумбы сразу бросаются в глаза. Они не кричат яркими красками, как летом, когда цветы буйствуют в полную силу. Теперь здесь больше зелени: кусты словно принарядились к осеннему балу. А когда дождь… Листья блестят после дождя, отражая солнечные лучи, будто хотят сказать: «Смотри, я еще здесь, я еще жив!».

Цветы еще держатся — петунии, розы, мальвы — но их уже меньше, и они кажутся какими-то задумчивыми, словно знают, что скоро уступят место осенней палитре.

А еще на клумбах встречаются небольшие деревца, которые добавляют особого очарования. Их листочки уже местами касаются осеннего золота, а под ногами хрустят первые каштаны, падающие на брусчатку. Эти маленькие деревья, кусты и цветы вместе создают островки тишины, где можно остановиться, вдохнуть свежий воздух и почувствовать, как город дышит вместе с тобой.

Даже в самом сердце Одессы, где гудят машины и спешат прохожие, эти клумбы — как напоминание, что природа всегда рядом, всегда готова подарить минуту покоя. Особенно сейчас — во время войны…

Сентябрьские клумбы Одессы — это о мимолетности и красоте момента. Они словно шепчут: «Любуйся, пока мы здесь, пока еще тепло, пока листья не стали совсем золотыми». Есть в этом что-то трогательное, что-то очень одесское — умение находить радость в простых вещах, в зелени, которая цепляется за лето, в цветах, чио еще цветут, несмотря на осеннее дыхание. Эти клумбы — не просто украшение города, а частичка его души, которая живет в каждом листочке, в каждом лепестке, напоминая, что красота есть даже в переменах…

Фото автора

