Пурпурное небо над Одесщиной: причина удивительного природного явления

Метеорологи из Укргидрометцентра рассказали, что такое красивое явление можно наблюдать на закате или перед всходом Солнца.

«Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы, когда солнце находится низко над горизонтом. Частицы пыли или влаги в воздухе рассеивают коротковолновый свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета», — пояснили метеорологи.

Такое явление часто отмечается во влажную и ясную погоду.

«Смотрите на небо во время таких моментов — это природа дарит нам свою самую яркую палитру цветов», — призывают специалисты.

Такие фотоснимки вечернего неба над Одесщиной сделали наши читатели: