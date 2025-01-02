Новости Одессы и Одесской области

Пурпурное небо над Одесщиной: причина удивительного природного явления

Пурпурное небо над Одесщиной: причина удивительного природного явления

На закате первого дня нового года горизонты в ряде городов Украины, в том числе и Одесской области, окрасились в яркие розово-фиолетовые оттенки. Это природное явление называется «пурпурный свет».

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Метеорологи из Укргидрометцентра рассказали, что такое красивое явление можно наблюдать на закате или перед всходом Солнца.

«Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы, когда солнце находится низко над горизонтом. Частицы пыли или влаги в воздухе рассеивают коротковолновый свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета», — пояснили метеорологи.

Читайте также: Кроваво-красное небо над Одесщиной: бояться или восхищаться?

Такое явление часто отмечается во влажную и ясную погоду.

«Смотрите на небо во время таких моментов — это природа дарит нам свою самую яркую палитру цветов», — призывают специалисты.

Такие фотоснимки вечернего неба над Одесщиной сделали наши читатели:

закат

пурпурное небо

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua