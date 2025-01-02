Пурпурное небо над Одесщиной: причина удивительного природного явления

На закате первого дня нового года горизонты в ряде городов Украины, в том числе и Одесской области, окрасились в яркие розово-фиолетовые оттенки. Это природное явление называется «пурпурный свет».
Метеорологи из Укргидрометцентра рассказали, что такое красивое явление можно наблюдать на закате или перед всходом Солнца.
«Это происходит из-за того, что солнечные лучи проходят через толстый слой атмосферы, когда солнце находится низко над горизонтом. Частицы пыли или влаги в воздухе рассеивают коротковолновый свет, и до нас доходят длинноволновые преимущественно красные и фиолетовые цвета», — пояснили метеорологи.
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Такое явление часто отмечается во влажную и ясную погоду.
«Смотрите на небо во время таких моментов — это природа дарит нам свою самую яркую палитру цветов», — призывают специалисты.
Такие фотоснимки вечернего неба над Одесщиной сделали наши читатели: