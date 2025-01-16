Снятое очевидцами видео опубликовал Телеграм-канал «Одеське життя».

Напомним, что это необычное природное явление, состоящее из нескольких форм миражей, носит название фата-моргана. Оно возникает, когда вследствие разницы температур в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения. И в результате в воздухе появляются изображения наземных предметов, находящихся за горизонтом или на дальнем расстоянии.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе любовались восходом Солнца у моря.

Также напомним, что в январе одесситы смогут наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет.